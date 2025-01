Quién es Foster Gillet, el empresario estadounidense que se metió en el mercado de pases del fútbol argentino y se asoció con Juan Sebastián Verón

Foster es uno de los cuatro hijos de George Gillett , un reconocido empresario estadounidense que también se involucró en el negocio deportivo. De hecho, entre 2007 y 2010 la familia fue dueña del Liverpool de Inglaterra , aunque eso no llegó a buen puerto. Los Gillett cuentan con una gran hegemonía en el mundo empresarial desde los años 60' , y Foster es uno de los que agarró la antorcha de su padre.

Con el fracaso en los Reds, vendieron sus acciones al emporio Fenway Sports Group. Luego intentó con inversiones en hockey sobre hielo y en NASCAR, la categoría más alta de competencia entre autos del mundo. “Creemos fuertemente en los deportes, en el negocio de los deportes; en la cultura de los deportes. Y yo, en particular, vivo y respiro este deporte. No hay nada que me haga más feliz que estar en un ambiente en el que pongo sonrisas en la cara de la gente“, expresó Foster en una entrevista reciente.