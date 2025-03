"Dibu" Martínez confesó que jugó tres horas un videojuego antes de la final ante Francia

"Yo juego al Call of Duty pero sin stream. Es más, yo jugué con Francia en la final del mundo. Merendé a las 18:00 y, desde ahí, jugué el Call of Duty hasta la charla previa. Jugué con mis amigos, es una costumbre. Hablas cualquier otra cosa, puedo estar concentrado" , reveló el arquero de la Selección.

"Tengo una Play portátil que me la llevó todos los viajes, y con la Selección también. Antes de la final contra Brasil, me gustaba jugar a la noche a la Play para desconcentrarme del partido y de que al otro día íbamos a jugar la final", reveló.

"Lo mismo el día del partido, capaz jugaba uno o dos mapas", añadió el guardavallas.

"Me reía un poco, pasaban dos horas y me iba al partido. Me distrae, me saca del pensamiento, de las redes sociales y el celular. Porque sino estás en un hotel con el celular mirando Instagram o Twitter y como que me relaja un poco y me divierte", remarcó.