River da la sorpresa y negocia con un delantero chileno para que sea refuerzo

Su año en los "Cruzados" no pasó desapercibido para el seleccionador argentino Ricardo Gareca que decidió convocarlo, en septiembre y octubre, para las doble fechas de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

Nacido el 18 de febrero de 2002 en la ciudad santiagueña de Los Condes, Tapia se sumó a las categorías infantiles de la Universidad Católica a los 10 años y, tras destacarse en la Sub-15 y Sub-14, firmó su primer contrato profesional a los 19. El entrenador argentino Ariel Holan lo incluyó en la lista de buena fe para la Copa Libertadores 2020, año en el que debutó el 5 de septiembre ante Coquimbo Unido por la novena fecha del Torneo de Primera División.

Así juega Gonzalo Tapia, pretendido por River:

Embed

El delantero formó parte de las conquistas del Torneo de Primera División y de la Supercopa de Chile, ambas en 2020 y 2021, pero empezó a tener rodaje en 2022 donde jugó 38 partidos y marcó tres goles.

Hasta el día de hoy, Tapia lleva disputados 117 partidos con la camiseta de los "Cruzados" con 22 goles y 10 asistencias en su cuenta personal.

Además, el futbolista tiene la particularidad de haber integrado casi todas las categorías de la Selección de Chile habiendo jugado en la Sub 15, en la Sub 17, en la Sub 23 y en la mayor.