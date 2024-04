Superclásico: de la euforia de Riquelme en Boca a la falta de autocrítica de Demichelis en River

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1782187871220195473&partner=&hide_thread=false "Creo que ustedes vieron lo mismo.... Toda la semana a ver si Martín, a quien le tengo cariño, va por el tercer triunfo consecutivo. Pero vos no mirabas que decían: ´Boca a ver si logra la tercera eliminatoria consecutiva´. Eso no lo dijeron. Mañana lo van a decir".



La voz de Juan Román Riquelme denotaba desgaste. Es que un rato antes de sentarse a hablar para la televisión, en el campo de juego del estadio Mario Kempes, había bajado del palco que ocupó junto al resto de los integrantes del Consejo de Fútbol para abrazarse con los hinchas y plegarse a los cánticos: "Porque los jugadores, me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...".

También se hizo lugar para opinar sobre Diego Martínez, DT de Boca, y sobre la Copa de la Liga Profesional. "El hincha si vos vas ganando, le empieza a gustar. Veo el fútbol argentino muy parejo. Soy de pensar que los torneos cortos dan mucha alegría a muchos equipos. Han quedado equipos afuera por un punto, si fuera un torneo largo diríamos qué parejo que está todo. Estamos contentos con el entrenador, con los jugadores, muy agradecidos a los más grandes que acompañan a los chicos y lo único que pensamos es en competir", afirmó en ESPN.

Riquelme y su alegría, luego del triunfo de Boca ante River en los cuartos de la #CopaDeLaLiga. "No tenemos más que darles las gracias porque este grupo nos hizo vivir el año pasado con mucha ilusión y ahora estamos en semifinal", aseguró.

Incluso Juan Román Riquelme eligió la figura. "Creo que fue Merentiel, metió dos goles, ¿no? Pol Fernández es el jugador más inteligente del fútbol argentino. No cambio mi opinión si gano el Superclásico o no. Es uno de los jugadores más importantes que tenemos, ojalá lo tengamos muchos años más".

Benedetto no se privó de festejar la victoria de Boca

Darío Benedetto dijo presente en el superclásico. Con el antecedente de aquel 3-1 en la final de la Copa Libertadores 2018 (le sacó la lengua a Gonzalo Montiel después de meter su gol), hoy volvió a hacerlo después del 3-2 que dejó eliminado River en manos de Boca.

"ENFOCÁ ALLÁ, ESTÁN TODOS MUERTOS"

La polémica declaración de Darío Benedetto, luego del triunfo de Boca ante River.



La polémica declaración de Darío Benedetto, luego del triunfo de Boca ante River.



En medio de la algarabía, cuando los jugadores de Boca estaban dirigiéndose al vestuario luego de haber festejado junto a los 26.000 hinchas que se acercaron a alentarlos al estadio Mario Kempes, Darío Benedetto fue captado por las cámaras. Con la tribuna de River justo detrás suyo, el centrodelantero aprovechó para tirar un palito de aquéllos. "Enfocá allá, mirá. Enfocá allá, están todos muertos", se escuchó en el video filmado por @caspersas.

"Pipa" ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo en lugar de Edinson Cavani, uno de los protagonistas, quien anotó el 2-1 que dio pie a la remontada de Boca. Con el partido 3-1, la labor del ex Arsenal y Gimnasia (J) fue más defensiva, parado en el medio y abocado a contener los ataques de un River que fue a la carga por el descuento -lo consiguió, pero muy tarde- y cumplió. Cerquita del final, tiró un bombazo al cielo para despejar la pelota y el peligro.

Martín Demichelis no vio la jugada del gol anulado y visitó al árbitro

Tratando de digerir con la mayor entereza posible un mazazo anímico y futbolístico. Así se lo notó a Martín Demichelis tras la dura derrota a manos del clásico rival, Boca, en Córdoba, que lo dejó eliminado de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, tuvo algunas respuestas curiosas cuando se le consultó sobre la jugada más polémica del partido y también al explicar porqué fue al vestuario del árbitro tras el final.

"NO SÉ... NI LA VI". Demichelis opinó sobre el polémico gol NO sancionado a River cuando el partido estaba 2-1 a favor de Boca: ¿Qué te parece?



"Ni la vi", contestó el entrenador de River al escuchar la pregunta sobre el gol anulado a su equipo en el segundo tiempo. Sergio Romero sacó la pelota en la línea (¿o de adentro?) tras un rebote en Cristian Lema. El tanto fue convalidado, aunque luego desde el VAR se revisó y se decidió que el balón no había ingresado en su totalidad.

"¿Para vos entró?", le preguntaron a Martín Demichelis en conferencia de prensa. "No lo sé", se limitó a contestar. El DT visitó el camarín de Yael Falcón Pérez una vez finalizado el encuentro y explicó por qué. "Jamás hablé de los árbitros y jamás voy a hablar. Fui a pedirle disculpas a Falcón Pérez si es que algunos de los chicos le había dicho algo, pero me dijo que no, que estaba todo bien", argumentó.

"JAMÁS VOY A HABLAR DE LOS ÁRBITROS"

Martín Demichelis explicó porque fue al vestuario de Falcón Pérez tras la derrota de River ante Boca



Por otro lado, Martín Demichelis hizo un extenso análisis de la derrota en el superclásico: "Hicimos un buen primer tiempo y arrancamos mejor que el rival, hasta el tiro libre de Zenón no nos habían gravitado. Los superclásicos en este país se viven con muchísima emoción para bien y para mal. Encontraron en el minuto 46 el gol y eso los pone mejor anímicamente mejor de cara al segundo tiempo. Salimos y metimos con una jugada preparada ese gol que casi termina dándonos la ventaja. Luego del parate de unos minutos no terminó siendo. De una jugada que no pudimos rechazar nos llegó el 2-1. Justo habíamos hecho algunos cambios y nos costó acomodarnos en el partido. Y el rival nos volvió a golpear. Seguimos yendo adelante a pesar de que no nos alcanzó. Lo fuimos a buscar y nos quedamos sin tiempo", sostuvo.