Poner a trabajar los dólares: las mejores alternativas del mercado para obtener rendimientos en moneda dura

Los dólares en el colchón no generan intereses pero, ¿hay opciones viables en este contexto para invertir los billetes verdes? Ante esto, Ámbito se propuso averiguar primero, si conviene o no, y en base al perfil, qué ofrece, por un lado, el mercado bursátil tradicional y, por el otro, que nuevas alternativas que pensaron las fintech para ofrecer a sus clientes.

A su turno, Mateo Reschini , onshore strategist Inviu, también hizo sus recomendaciones de acuerdo al perfil del inversor pero recordó que no hay, en este momento, tantas alternativas. Para él, las ONs están sobrepreciadas. Si se toma un perfil conservador podría ser un FCI Latam , para un moderado, el BOPREAL serie 3, y para un agresivo, deuda soberana.

Qué nuevas opciones ofrecen las fintech

Buenbit lanzó hace poco Buendólar, una cuenta remunerada en dólares con rendimiento de hasta un 5% anual. Consiste en una cuenta de inversión en EEUU asegurada por $500.000 por la Securities Investor Protection Corporation o SIPC donde los dólares son invertidos en un Fondo cotizados en Bolsa de Bonos del Tesoro Americano de corta duración.

Buendólar tiene liquidez inmediata 24/7. Según indicaron desde allí: "Esta orientada al inversor común, no sofisticado, que quiere generar rendimientos con sus ahorros, pero que no le interesa o no tiene tiempo de aprender sobre inversiones. Y al inversor conservador, que quiere la inversión en dólares más segura del mundo".

Además de Buenbit, hay otros brokers que ofrecen cuentas remuneradas en dólares que pagan un 2% anual. Esta nueva alternativa permite que el dinero genere intereses diarios al ser ingresado a la cuenta, todos los días, de manera automática. No tiene costo de apertura ni de mantenimiento, funciona de la misma manera que la cuenta en pesos.