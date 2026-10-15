UPCN San Juan abrirá la temporada en la Supercopa contra Boca, luego de salir campeón invicto en Brasil + Agregar ámbito en









El equipo sanjuanino cerró con el pie derecho la pretemporada internacional e irá en busca de un nuevo título contra el Xeneize, en Morón.

UPCN San Juan, en busca de la Supercopa argentina de Vóley.

UPCN San Juan se enfrentará este viernes a las 21 horas ante Boca por el primer partido de la Supercopa 2026 de Voley argentino. Luego de cerrar una gran pretemporada en el extranjero, en la que salieron campeones invictos de la Copa Internacional Brasil Atacadista, los sanjuaninos irán en busca de un nuevo título para sus vitrinas.

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La copa que está en juego se desarrollará del viernes al sábado en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, en el que cuatro equipos, incluido UPCN, se enfrentarán para llevarse la corona. Arrancará desde semifinales y después estará el respectivo partido por el tercer puesto y la final.

Además de los dos mencionados que se enfrentarán el viernes, el mismo día se chocarán Ciudad Vóley y Monteros Vóley Club, quienes definirán al otro finalista. La participación de estos cuatro equipos no es casualidad, y es que son los que quedaron en la cima del torneo anterior, en el que la institución sanjuanina se consagró campeona.

UPCN San Juan, en busca de un nuevo título. Hasta el momento, el cuadro de San Juan se encuentra en su provincia para darle paso al cierre de la concentración y están próximos a viajar a Buenos Aires, con la mente puesta en el partido frente al Xeneize.

Más allá del resultado final, esto también les servirá como calentamiento para el arranque de la Superliga Argentina de Voleibol, la principal competencia masculina de clubes del país, organizada por la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), que arrancará el 29 de octubre.

Además, los convocados por UPCN San juan en busca de un nuevo título serán: Armadores: Gaspar Bitar y Mateo Bozikovich; Opuestos: Petar Premovic y Gerónimo Elgueta; Puntas: Alejandro Toro, Leon Meier, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; Centrales: Pablo Crer, Iván Quiroga, Matheus Alejandro e Imanol Salazar; Líberos: Tomás Ruiz y Federico Trucco; Cuerpo técnico: Fabián Armoa (director técnico), Gustavo Molina y Junior Souza (asistentes) El cierre de pretemporada con el pie derecho Tras coronarse en el torneo argentino, UPCN trasladó su dominio a tierras brasileñas para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. La consagración llegó en una vibrante definición frente al anfitrión, Joinville Vôlei, en un encuentro que se extendió hasta el quinto set y concluyó 3-2. La alegría de los sanjuaninos tras coronarse en Brasil. En sus cinco presentaciones, frente a Fluminense, Vôlei APAN Blumenau y ADV Jaraguá, el equipo argentino se quedó con la victoria, y de esta manera van en busca de asentarse como uno de los equipos a tener en cuenta en Sudamérica para el futuro.

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