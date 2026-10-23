ARBA habilita de hasta 40% para ponerse al día con impuestos provinciales

El régimen alcanza a Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Los descuentos serán escalonados hasta el 31 de diciembre y la adhesión se hará de forma digital.

De cara al año que viene, no registrar deuda con el fisco provincial será una condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) publicó en el Boletín Oficial la normativa que regula el nuevo plan especial de pagos , que entrará en vigencia el lunes 26 de octubre y ofrecerá bonificaciones de hasta 40% para regularizar deudas tributarias . La medida busca facilitar que familias, comercios y empresas puedan ordenar su situación fiscal antes de fin de año y llegar a 2027 en condiciones de acceder a los beneficios previstos para contribuyentes cumplidores.

El director ejecutivo de ARBA , Cristian Girard , explicó que la iniciativa apunta a generar una instancia concreta de regularización antes del comienzo del próximo período fiscal.

“Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana” , sostuvo.

De cara al año que viene, no registrar deuda con el fisco provincial será una condición indispensable para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos. A la vez, ARBA prevé profundizar el reconocimiento a quienes sostienen una conducta de cumplimiento: los mayores beneficios estarán dirigidos a quienes hayan abonado sus obligaciones en tiempo y forma durante los últimos años.

“El año que viene vamos a fortalecer el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria , porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo, la responsabilidad fiscal y el compromiso de quienes cumplen con sus obligaciones”, señaló el funcionario .

El régimen de regularización alcanzará a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Podrán incluirse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, aun cuando se encuentren en instancia prejudicial, judicial o bajo fiscalización. También se admitirán las correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa apunta a generar una instancia concreta de regularización antes del comienzo del próximo período fiscal.

El plan especial, contemplará además saldos provenientes de planes de pago caducos. En esos casos, el importe bonificado no podrá ser inferior al monto consolidado original y se recalculará desde el vencimiento de la obligación, con los intereses correspondientes y la deducción de los pagos ya realizados.

El esquema será escalonado y concentrará los mayores beneficios al comienzo. Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas. Del 14 al 27 de noviembre, los descuentos serán del 35%, 15% y 10%, respectivamente.

Entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el beneficio alcanzará el 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. En la última etapa, del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para la cancelación al contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Quienes necesiten plazos más extensos podrán acceder a los planes habituales de ARBA con una mayor cantidad de cuotas. La adhesión al régimen especial será digital y podrá realizarse desde el lunes 26 de octubre a través del sitio oficial del organismo, en web.arba.gov.ar.

ARBA postergó hasta el 12 de noviembre los vencimientos de los impuestos Rural, Complementario y Automotor

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó este martes, a través de su publicación en el Boletín Oficial, la postergación de los próximos vencimientos de los impuestos Inmobiliario Rural, Inmobiliario Complementario y Automotor. En todos los casos, habrá tiempo para pagar hasta el 12 de noviembre, sin recargos y manteniendo los beneficios vigentes.

La medida, que lleva la firma del director ejecutivo del organismo recaudador, Cristian Girard, reprograma el vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 5 de noviembre, y el del Impuesto Automotor, que estaba fijado para el 10 de noviembre.

De esta manera, quienes realicen el pago hasta el 12 de noviembre podrán cumplir con sus obligaciones en término, sin recargos y conservando las bonificaciones que correspondan. Las nuevas fechas ya fueron actualizadas de forma automática en todos los medios de pago habilitados por ARBA.