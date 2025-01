ARCA avanza en el cierre de reclamos por inspecciones que fueron incluidos en el blanqueo

Las personas que entraron al blanqueo y aprovecharon para incluir bienes y cuentas que habían sido “descubiertas” por la ex AFIP antes del plan , podrán resolver su caso, se supone que en breve, a partir de una instrucción interna de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Técnicamente son casos de inspecciones y determinaciones de oficio abiertos por la ex AFIP. El organismo que dirige Juan Pazo estableció los criterios internos para terminar de regularizar la situación del contribuyente amparado en lo que se conoce como "tapón fiscal".

Ley de Blanqueo.jpg La ley de blanqueo permitió a varios contribuyentes en falta regularizar su situación.

Si la ex AFIP había hecho una determinación de oficio a un contribuyente, por ejemplo, porque no había declarado una cuenta en el exterior, además del impuesto a los Bienes Personales, hay una decena de otros impuestos que podría reclamar que no se pagaron en el pasado. Con el blanqueo pudo regularizar la cuenta y evitar el pago de los gravámenes asociados.