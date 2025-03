El blanqueo ya superó los u$s31.000 millones: hasta cuándo está vigente la etapa 3

De acuerdo a un informe de ARCA, en total, se declararon bienes por un valor de u$s 31.252 millones , en un proceso que involucró a más de 278.000 contribuyentes . A lo largo de esta etapa, se regularizaron 267.076 cuentas , de las cuales 16.290 corresponden a cuentas en el exterior.

Entre los activos declarados, se destacaron 47.815 inmuebles , de los cuales 45.646 se encuentran en Argentina y 2.169 en el exterior. La valuación de estos inmuebles asciende a u$s 2.172 millones en territorio argentino y u$s 252,9 millones en el exterior.

El régimen también registró 1.369 proyectos en el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) y se declararon u$s 103,6 millones en monedas digitales , reflejando un interés creciente por regularizar activos en este tipo de monedas.

Uno de los aspectos más destacados del régimen es su estructura de costos. En todas sus etapas, no tiene costo para los contribuyentes cuando los bienes declarados no superen los u$s100.000. Sin embargo, en la segunda etapa, que finalizó el pasado 7 de marzo, se aplicó una alícuota del 10% sobre el excedente de esa cifra.

Por su parte, la tercera etapa, que está en vigencia hasta el próximo 7 de mayo, mantiene la exención de costos para los bienes que no superen los u$s100.000. En el caso de que el monto declarado exceda esa cifra, se aplicará una alícuota del 15%, pero únicamente sobre el excedente.

dolares colchon blanqueo La tercera etapa concluye el 7 de mayo Depositphotos

Hasta cuándo está vigente el blanqueo y cómo adherirse

La primera etapa del blanqueo de capitales, que comenzó en septiembre de 2024 y concluyó el 8 de noviembre, fue la más exitosa.

Actualmente, nos encontramos en la tercera etapa del Régimen de Regularización de Activos, que estará vigente hasta el 7 de mayo de 2025 para la adhesión de los contribuyentes, y hasta el 6 de junio de 2025 para la presentación de la Declaración Jurada.

Para adherir al régimen, los contribuyentes deben completar los siguientes pasos:

Manifestación de adhesión : Este proceso puede realizarse desde el 18 de julio de 2024 hasta el 7 de mayo de 2025 a través del portal correspondiente, utilizando el formulario F. 3320. Los contribuyentes que solo hayan depositado fondos en cuentas especiales (CERA o CCERA) y no hayan realizado la adhesión en la etapa 1, tienen un plazo especial hasta el 6 de diciembre de 2024 para completarla.

Pago adelantado obligatorio: El contribuyente deberá realizar un pago adelantado dentro de los plazos establecidos. Si no se cumple con este pago, la adhesión al régimen será anulada automáticamente y el contribuyente perderá los beneficios del blanqueo.

El régimen ofrece tres beneficios clave:

Liberación de ajustes por incremento patrimonial no justificado : Los bienes regularizados no estarán sujetos a ajustes retroactivos por ingresos no declarados.

Liberación de sanciones civiles y penales : Los contribuyentes estarán exentos de sanciones por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros y administrativos relacionados con los bienes exteriorizados, así como las rentas generadas por estos.

"Tapón fiscal": Exoneración de impuestos omitidos relacionados con los bienes exteriorizados y las obligaciones accesorias, incluyendo a los socios de empresas, quienes se beneficiarán de la liberación de gravámenes fiscales sobre sus bienes.

La tercera etapa del régimen se extenderá hasta el 7 de mayo de 2025 para ingresar, y los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 6 de junio de 2025 para presentar la Declaración Jurada y realizar el pago correspondiente.