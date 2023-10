Argentina avanza en los BRICS: ¿cuándo podrá recibir financiamiento?

Se trató de un paso adelante, pero con un largo camino por recorrer y con plazos inciertos para la aceptación como miembro activo. Fuentes de la comitiva que acompañó a Alberto Fernández a la reunión con la titular de la entidad, Dilma Rousseff, en Shanghái, la integración del país no tiene fecha.

¿Qué implica esa negociación? Que la Argentina debe hacer su aporte de capital para poder ser parte y también para comenzar a ser beneficiado con créditos. De esas cifras y porcentajes todavía no se habló.

El banco de los BRICS además posee un fondo de reserva de contingencia para contribuir con sus socios que estén en apuros, pero hasta el momento no se utilizó.

El objetivo del país es poder acceder a nuevas formas de financiamiento, que no tengan los condicionamientos y presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La alternativa de los BRICS es algo posible a futuro, pero en la comitiva son conscientes de que el proceso no avanzará si Sergio Massa no es el próximo presidente, ya que los otros candidatos posibles no tienen siquiera intenciones de incorporarse al bloque.

"Es una alegría muy grande recibir al presidente Alberto Fernández en la sede del Banco de Shanghái. Presentó el pedido de ingreso de Argentina al banco, que será examinado por el consejo de administración", resaltó Rousseff.

Qué es el BRICs

Se conoce al bloque BRICS como la asociación económica, política y social formado por los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS fueron considerados el paradigma de la cooperación Sur-Sur, e integra a las cinco economías nacionales emergentes que en la década del 2000 eran las más prometedoras del mundo.

A partir del 1 de enero de 2024 se incorpora oficialmente la Argentina pero también de Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.

Hasta ahora las cinco naciones con economías emergentes o recientemente industrializadas que conforman los BRICS representa casi un cuarto del PBI y un 42% de la población mundial. Su fundación fue en el año 2006, cuando los ministros de relaciones exteriores de Brasil, Rusia, India y China se reunieron en Nueva York con motivo del debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, el ex ministro de relaciones exteriores ruso Serguéi Lavrov, declaró que saludaba los "acuerdos interesantes que hablan del interés de los 4 países en institucionalizar la colaboración".

Todas estas naciones tienen en común una gran población (China e India por encima de los mil cuatrocientos millones, Brasil encima de doscientos y Rusia por encima de los ciento cuarenta millones), un enorme territorio (casi 38,5 millones km²), lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales, una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento de su producto interno bruto (PIB) y de participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones.