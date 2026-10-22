Auge de compras al exterior: las importaciones vía courier ya acumulan casi u$s1.000 millones en 2026 + Agregar ámbito en









Las importaciones crecieron 2,8% en septiembre, con una baja interanual de 0,9% en términos reales. Sin embargo, las compras al exterior mediante esta modalidad acumularon un incremento interanual cercano al 60% entre enero y septiembre.

Importaciones por courier: Alcanzaron u$s960 millones en nueve meses, superando el total de 2025.

Las importaciones realizadas a través de servicios postales alcanzaron los u$s960 millones en los primeros nueve meses del año, superando el total registrado durante todo el año 2025. De este modo, las compras al exterior mediante esta modalidad acumularon un incremento interanual cercano al 60% entre enero y septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un relevamiento de la consultora Analytica reveló que las importaciones por correo postal sumaron u$s105 millones en septiembre, manteniendo un nivel similar al de agosto. El dato confirma la tendencia de esta vía: las compras mediante courier llevan siete meses consecutivos por encima del piso de los u$s100 millones mensuales.

Sin embargo, las importaciones mostraron desaceleración en septiembre: crecieron solo un 2,8% respecto al mismo mes de 2025, marcando la suba anual más baja de 2026. Además, al ajustar los valores por la inflación estadounidense, las compras retrocedieron un 0,9% interanual, lo que representa la primera caída en términos reales desde la flexibilización de las regulaciones.

Las importaciones realizadas a través de servicios postales alcanzaron los u$s960 millones en los primeros nueve meses del año, superando el total registrado durante todo el año 2025. Para subrayar la diferencia de magnitud, durante los primeros nueve meses del año, las compras realizadas a través de servicios postales alcanzaron los u$s960 millones, lo que representa un incremento del 59,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

Con estas cifras, las compras al exterior registradas en solo nueve meses ya superan por u$s66 millones el total acumulado en todo 2025. Ante esta dinámica, la consultora Analytica proyecta que el año 2026 cerrará con un pico de importaciones por encima de los u$s1.250 millones.

Cuáles son los requisitos para comprar en el exterior Bajo el régimen de pequeños envíos, es posible importar por courier hasta u$s3.000 por paquete. Para acceder a este beneficio, los productos deben ser para uso personal —quedando prohibida su reventa— y no se pueden incluir más de tres unidades de un mismo artículo. Las importaciones crecieron 2,8% en septiembre, con una baja interanual de 0,9% en términos reales. La modalidad incluye un beneficio clave: las primeras cinco compras anuales por persona cuentan con una franquicia de hasta u$s400 (valor FOB) por envío. En estas compras no se pagan derechos de importación ni tasa de estadística, quedando sujetas únicamente al pago del IVA y los impuestos internos correspondientes. Desde el año pasado, el peso máximo de los paquetes para los envíos que se realicen mediante courier es de 50 kg. De esta manera, las claves de la modalidad son las siguientes: Los paquetes no pueden superar los 50 kilos . Abarca a los realizados por el servicio “puerta a puerta” y los catalogados como “pequeños envíos”.

. Abarca a los realizados por el servicio “puerta a puerta” y los catalogados como “pequeños envíos”. El valor máximo para cada envío llega a u$s3000 .

para cada envío llega a . No hay tope de envíos por courier.

Para los “pequeños envíos”, el límite es de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.