Nexo modificó la cotización que utiliza para liquidar los consumos internacionales de su tarjeta argentina. Según la compañía, el cambio permite reducir cerca de un 2% el débito de activos digitales por operación y mantiene los pagos sin la percepción del 30%.

La plataforma busca ampliar el uso de los activos digitales en gastos cotidianos, desde una suscripción hasta una reserva de hotel.

Las alternativas para pagar compras en el exterior suman una nueva herramienta. Nexo anunció que los consumos internacionales realizados con su tarjeta emitida en Argentina se liquidan al dólar MEP desde el 25 de noviembre , un cambio que, según la plataforma, permite utilizar una menor cantidad de criptomonedas o stablecoins para cubrir una misma operación.

La modificación alcanza a pagos presenciales fuera del país, compras online y servicios internacionales , como suscripciones y aplicaciones. Para utilizarla, el usuario financia sus consumos con el saldo en activos digitales disponible en la plataforma.

De acuerdo con la empresa, la nueva referencia cambiaria implica un débito aproximadamente un 2% menor en cripto o stablecoins respecto del esquema anterior , aunque la diferencia depende de las cotizaciones vigentes al momento de la operación.

El ejemplo que ofrece Nexo es el de una compra de u$s100 que antes requería un débito de 100 USDC y que, con el nuevo mecanismo, podría demandar cerca de 98 USDC . Se trata de una estimación: el beneficio no constituye un descuento fijo garantizado para todos los consumos.

Cómo funciona el pago con stablecoins

Las stablecoins son activos digitales diseñados para mantener una cotización vinculada a una moneda de referencia, generalmente el dólar. En este caso, permiten financiar los gastos realizados con la tarjeta sin que el usuario deba abonar cada compra directamente en pesos.

Para el comercio, el funcionamiento es el habitual: cobra a través de la red de tarjetas y no necesita aceptar criptomonedas. La utilización del saldo digital se resuelve del lado del usuario y de la plataforma.

“El argentino sabe mejor que nadie que no todos los dólares valen lo mismo. Que una tarjeta cripto liquide al dólar MEP es adaptarse a cómo ya piensa sus finanzas el usuario local, ofreciendo un beneficio que impacta en el poder de compra de sus activos”, afirmó Andrés Ondarra, gerente general de Nexo Argentina.

Qué pasa con la percepción del 30%

Según informó la compañía, los pagos realizados con activos digitales mediante esta tarjeta no están alcanzados por la percepción del 30% a cuenta de Ganancias. Esa característica se mantiene con el cambio de cotización anunciado.

La percepción integra el régimen que alcanza a determinadas compras de bienes y servicios en el exterior. Se trata de un pago a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, según corresponda, y no de una comisión de la tarjeta. ARCA

Por eso, conviene distinguir los dos aspectos de la propuesta: el ahorro estimado del 2% corresponde al cambio en la referencia utilizada para liquidar los consumos, mientras que la ausencia de la percepción es una condición de la operatoria informada por Nexo. No son dos descuentos que deban sumarse de forma directa.

La tarjeta también ofrece reintegros en criptomonedas de hasta el 2%, sujetos al nivel y la modalidad del usuario. Ese beneficio es adicional al mecanismo de conversión, aunque su alcance depende de las condiciones de cada cuenta.

Con esta modificación, la plataforma busca ampliar el uso de los activos digitales en gastos cotidianos, desde una suscripción hasta una reserva de hotel. Para comparar el costo final con otros medios de pago, resultan relevantes la cotización aplicada, el costo de adquirir las stablecoins y las condiciones de los reintegros.