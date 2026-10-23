China alerta a organismos gubernamentales por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo + Agregar ámbito en









El máximo órgano ejecutivo de Beijing publicó nuevas directrices para mitigar el desempleo por la tecnología y garantizar la reconversión profesional de los trabajadores. Además, plantea regular el uso de algoritmos en recursos humanos.

China: El Consejo de Estado instó a los gobiernos a mitigar la pérdida de empleos por la adopción de la IA.

El Consejo de Estado, el máximo órgano ejecutivo de China, instó a los organismos gubernamentales a implementar medidas eficaces para mitigar el impacto en el empleo y la pérdida de puestos de trabajo derivados de la adopción a gran escala de la inteligencia artificial (IA), según las directrices oficiales publicadas este viernes.

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Según las nuevas pautas, el órgano exige a los gobiernos optimizar el seguimiento de los riesgos que la IA plantea para el empleo, al tiempo que obligan a formular planes de contingencia para responder a posibles pérdidas masivas de puestos de trabajo.

En ese marco, las directrices remarcan que el Estado deberá garantizar programas de reconversión profesional y esquemas de reinserción laboral para resguardar a los trabajadores ante proyectos de IA que amenacen con generar fuertes disrupciones en el mercado de trabajo.

Las directrices tambien abogan por potenciar los impactos positivos de la IA sobre el mercado de trabajo, destacando la creación de nuevas oportunidades laborales. El detalle Las directrices subrayan potenciar los impactos positivos de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo, destacando la creación de nuevas oportunidades laborales y la mejora sustancial en la calidad del empleo.

Además, las pautan señalan que el gobierno debería ofrecer "orientación profesional específica, formación en competencias y recomendaciones laborales a los trabajadores desplazados por la IA".

Asimismo, el documento insta a regular el despliegue de la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos y a combatir las prácticas ilegales derivadas del uso indebido de algoritmos, tales como la discriminación, las contrataciones fraudulentas y las violaciones a la privacidad de los trabajadores.