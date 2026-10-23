La UE busca ampliar la negociación comercial con China a nuevos rubros tras el acuerdo por los autos híbridos

Con el impulso de un eje franco-alemán más duro, el bloque europeo busca extender el esquema de cupos a industrias estratégicas como la química, la maquinaria y la tecnología para recortar un déficit bilateral que ya supera los 1.000 millones de euros diarios.

La UE y China pactaron límites a la exportación de autos eléctricos, abriendo camino a más negociaciones.

Tras cerrar un acuerdo sobre la importación de autos híbridos , representantes de la Unión Europea se reunirán para definir con detalle qué nuevos rubros incluirán en las negociaciones con China, buscando disminuir aún más el desequilibrio comercial entre el bloque europeo y el gigante asiático.

Michal Baranowski , subsecretario polaco de desarrollo económico y tecnología, afirmó que "varios países identificarán sus sectores", previo a que los ministros de comercio de la UE se reunieran el viernes en Dublín.

La Unión Europea define sus pasos a seguir luego de que China aceptara restringir sus exportaciones de autos híbridos hacia el continente, en el marco de una serie de negociaciones orientadas a recortar el gigantesco déficit comercial bilateral. De esta manera, Bruselas busca replicar este formato como un modelo de referencia para otros sectores clave , expuestos a la presión del volumen de importaciones chinas a bajo costo.

Bruselas busca replicar el modelo para reducir la brecha de 1.000 millones de euros diarios con China.

La brecha comercial entre la UE y China superó los 1.000 millones de euros diarios y encendió las alarmas en el viejo continente . Con un déficit que no para de crecer, funcionarios europeos denuncian un escenario "insostenible" para los productores locales, que ven amenazada su viabilidad en sectores clave de la economía como la industria química y la maquinaria pesada.

"Tenemos que responder a nuestra pregunta: si Europa mantendrá el control de los sectores estratégicos que son importantes para nosotros", señaló el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis Budrys, quien también destacó a los sectores farmacéuticos, semiconductores, drones y tecnologías cuánticas como industrias clave.

Hasta ahora, la UE combinó la presión diplomática con la apertura de nuevas negociaciones, que fueron iniciadas en junio. Ese proceso de diálogo con Beijing derivó en el acuerdo sobre autos híbridos, que fijará un cupo inicial de 350.000 unidades. Como contrapartida, China se comprometió a abrir su mercado interno a productos específicos del bloque europeo.

Nuevos rubros: Se evalúan sectores como química, maquinaria, fármacos y semiconductores para futuras restricciones.

"Estamos analizando todas las demás áreas donde nuestra industria está bajo presión y, por supuesto, este es el proceso que sigue en curso", afirmó el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, en sala de prensa el jueves.

Si bien los encuentros bilaterales se retomarán a principios del año que viene, crece la impaciencia entre varios Estados europeos, que exigen a Bruselas respuestas más rápidas y de mayor impacto para frenar la presión comercial.

Posiciones más duras en la UE

En la cumbre de la semana pasada, los líderes de la Unión Europea acordaron que el bloque debería aplicar restricciones similares a otros productos chinos, idealmente de manera consensuada con China o, de ser necesario, de forma unilateral. Asimismo, respaldaron nuevas facultades comerciales que permitirían a Bruselas vetar el acceso de países extranjeros a su mercado en el marco de una guerra comercial abierta.

"Las autoridades chinas entienden cuándo estás claro, cuando hablas con claridad, cuándo eres firme en tus posiciones", declaró el jefe francés de comercio Nicolas Forissier a los periodistas el viernes. "Hace mucho que no hacemos eso."

El impulso cobró fuerza tras conocerse la propuesta franco-alemana que permitió unificar la postura del bloque hacia una línea más dura respecto de Beijing.

El impulso cobró fuerza tras conocerse la propuesta franco-alemana que permitió unificar la postura del bloque hacia una línea más dura respecto de Beijing. El respaldo de Alemania resultó clave, dado que históricamente el país germano frenó los intentos de imponer barreras comerciales a China.

"Es muy importante que el motor alemán y francés, que es esencial para el futuro de Europa, vuelva a arrancar", subrayó Forissier.

Cabe precisar que la Comisión Europea presentará antes de fin de año sus nuevas atribuciones comerciales, junto con planes para que las empresas diversifiquen sus cadenas de suministro y asistencia a países amenazados por presiones económicas. La iniciativa amenaza con enfurecer a China, que ya dejó claro su rechazo a nuevas restricciones bilaterales mientras sigan en curso las negociaciones.