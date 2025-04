Cuánto cobran los empleados del Vaticano: el Papa, la Curia y los sueldos de la Santa Sede

Aunque ostenta el título de jefe de Estado del Vaticano y es la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa no percibe un salario. Esta realidad responde tanto a la tradición como a la estructura financiera de la Santa Sede . Los pontífices, históricamente, tuvieron todas sus necesidades cubiertas, eliminando la necesidad de una retribución formal.

Desde su elección en 2013, Francisco mantuvo una vida marcada por la austeridad. Renunció a instalarse en el fastuoso Palacio Apostólico y optó por vivir en la más sencilla Casa Santa Marta . Aunque no cobra un sueldo, dispone de fondos gestionados por la Santa Sede para atender tanto sus necesidades personales como las derivadas de su labor pastoral.

En el documental Amén. Francisco Responde, dirigido por Jordi Évole, el propio pontífice aclaró esta cuestión ante la pregunta de un joven: “A mí no me pagan nada”, afirmó. “Cuando necesito dinero para comprarme zapatos o algo, lo pido”, agregó, dejando claro el carácter no remunerado de su función.