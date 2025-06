Dólar: qué proyecta el mercado para el inicio del segundo semestre, ¿apunta al piso o al techo de la banda?

Un dólar, múltiples variables

“El Gobierno a propósito intentó fomentar que en estos primeros meses de apertura bastante completa del cepo llegaran dólares. Por eso insistió con la baja temporal de las retenciones, por eso alentó la llegada de capitales financieros”, comentó Martín Kalos, director de EPyCA Consultores. “Eso implica que esos dólares que entran ahora difícilmente entren después. Estamos hablando, por ejemplo, de los dólares de la cosecha, que, si se liquidan en su gran mayoría ahora, no van a quedar para el segundo semestre”, añadió.

Por otro lado, no hay que olvidarse que, aunque faltan varios meses para las elecciones legislativas de octubre, los ahorristas e inversores ya están comenzando a dolarizarse por miedo a que haya una aceleración sorpresiva del tipo de cambio.

“Seguramente habrá más vaivenes en la medida en la que el proyecto del modelo económico de La Libertad Avanza tenga menos apoyo en las urnas y tendrá menos vaivenes si ese modelo económico está vigente tenga más apoyo”, relató Kalos.

No obstante, cierta mejora de la situación económica podría amortiguar este impacto de volatilidad.

“De cara al segundo semestre, si bien es cierto que finaliza la cosecha gruesa y eso reduce la oferta de divisas, el contexto actual es distinto al de otros años. El Banco Central acumula reservas brutas por unos u$s38.500 millones y el Gobierno ya anunció mecanismos adicionales para fortalecerlas, incluyendo REPOS, nuevas colocaciones y facilidades para el ingreso de inversiones”, mencionó Leonardo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC).

“Además, la menor emisión monetaria y la firmeza en el ancla fiscal están ayudando a mantener expectativas contenidas. Si se consolidan estos pilares, es posible que el mercado cambiario transite el segundo semestre con mayor estabilidad, incluso en un contexto electoral. La clave va a estar en sostener la credibilidad del programa económico y dar señales que afiancen la confianza de los inversores”, agregó.

Dólar: ¿mercado intervenido?

Ante la actual situación cambiaria, Abel Cuchietti, analista técnico de mercados financieros, proyectó a cuánto podría irse el precio del dólar. “Desde la semana pasada veo que el dólar apunta a los $1.250. Si supera los $1.200 y continúa esa tendencia, ya tendría que proyectar un nuevo rango más alto, en torno a los $1.300 o $1.320”, advirtió el experto.

No obstante, según Cuchietti, el BCRA está interviniendo en el mercado financiero del dólar, por lo que no se puede contar con que el libre movimiento de oferta y demanda impacte en los precios. “¿El Gobierno busca mantener al dólar en un rango entre $1.140 y $1.200 para evitar que quede retrasado si baja demasiado, pero también para que no se dispare y genere efectos negativos en lo electoral y en variables macroeconómicas?”, se preguntó Cuchietti.