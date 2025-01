Daniel Marx: “El mensaje de flotación administrada mejora las condiciones de salida del cepo”

El economista y consultor se imagina que el Gobierno saldrá este año del cepo, pero espera que el paso siguiente sea una flotación administrada del tipo de cambio y no la continuidad de la apreciación cambiaria.

“En la práctica la dolarización no tiene el énfasis que tenía antes”, dijo Daniel Marx.

A su vez, el ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre 1987 y 1988 hace énfasis en que la política de apreciación cambiaria “ genera distintas reacciones en los distintos rubros de actividad ”, pero considera que se trata de un régimen de transición, donde el presidente Javier Milei apuntará a una “flotación administrada”, lo que genera “ mejores condiciones para salir del cepo” .

Cuando digo más favorable me refiero en términos de consolidación de algunos números fiscales, de la misma inercia inflacionaria, o mismo algunos movimientos de determinados proyectos de inversión.

En cambio, cuando hablo de un contexto complejo lo digo por la caída de precios internacionales de varios productos exportables de argentina, disparidad en la actividad de los distintos sectores de argentina, y esto en un contexto de apreciación del dólar y apreciación en términos reales del peso argentino, donde además se tratará de levantar el cepo (me imagino).

P: ¿Hay otra forma de consolidar el superávit fiscal, donde los jubilados no vuelvan a ser protagonistas del ajuste en las cuentas públicas?

D.M.: el trabajo más grueso se hizo. Cuando hablo de consolidar, me refiero a la sintonía fina. Esa parte están trabajándola. En términos de sintonía fina, hay una deuda por el lado de los ingresos. Está pendiente una revisión de la estructura impositiva, tenemos una presión impositiva muy alta, necesitamos ampliar la base impositiva de pagos de los contribuyentes con impuestos más adecuados.

P: Usted dice que se imagina que este año saldrán del cepo. ¿En qué medida lo ve posible?

D.M.: es un tema en donde los beneficios superan los costos. ¿Qué llamamos salir del cepo? No es levantar todo de golpe, sino ir levantando muchas de las restricciones. En ese sentido, yo le doy particular importancia al movimiento comercial, que tanto exportaciones como importaciones tengan un tipo de cambio más flotante y libre en términos generales.

P: Una vez que se elimine el cepo, ¿se imagina una flotación administrada o la continuidad de la apreciación cambiaria?

D.M: me parece que el Gobierno fue redefiniendo el mensaje. Esto es: últimamente están hablando de una flotación del tipo de cambio con una defensa del peso y tasas de interés que no impliquen una licuación de los saldos de pesos en términos de poder adquisitivo o comparado con el tipo de cambio, cuando antes era el peso como objetivo no era defendido, más bien uno buscaba marginalizarlo.

Eso, si es así, genera mejores condiciones de salida del cepo, y condiciones como para explicitar una política de acumulación de reservas y cuán administrada o no será esa flotación.

P: Entonces descarta la dolarización dentro del programa económico.

D.M: En la práctica no tiene el énfasis que tenía antes.

P: Si el Gobierno apuesta a que la inflación esté por debajo del 2%, ¿por qué hay servicios que todavía aumentan el doble de esa pauta, como prepagas o telecomunicaciones?

D.M: hay algunos que dicen que es un tema de costos que antes no estaban cubiertos y ahora pretenden llevarlo a un nivel más equilibrado entre ingresos y gastos.

Hay algunos que dicen que debería haber más competencia en todos esos rubros de actividad y con eso generar una menor inflación.

P: Se viene un año donde todo indica que la flexibilización de importaciones se irá profundizando. ¿Le preocupa el efecto que eso pueda generar en el empleo?

D.M: es un año particularmente de transición con una política comercial superpuesta con una apreciación cambiaria importante. Eso genera distintas reacciones en distintos rubros de actividad, es un desafío como por lo menos se maneja esa transición en áreas que después sea insostenible sostener esta apreciación a lo largo del tiempo, hoy tenemos una apreciación del peso muy fuerte, y con el nuevo contexto internacional Argentina debería considerar una política de acumulación de reservas y por tanto menor apreciación cambiaria. De todos modos, buscamos que el empleo sea más productivo y competitivo, y eso no es inmediato ni automático.