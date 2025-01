Inflación, dólar y salarios: las consultoras apuestan por el "escenario optimista" para el año electoral

Ese escenario contempla un crecimiento del PIB en torno al 5% y una inflación del 22,8%. La variación del tipo de cambio sería del 13% y el dólar cerraría el año en torno a los $1.162. En ese caso, se espera una evolución de los salarios del sector privado del 27%, que los dejaría por encima del incremento promedio de los precios.

Marina Dal Poggetto eligió una particular forma de caracterizar las proyecciones. El primer escenario, se llama “siga siga, funciona” y prevé un crecimiento del PIB del 4,9%. En ese caso, la inflación rondaría el 24% y la expansión del consumo privado estaría en torno al 6,3%.

Pero también plantea un segundo escenario, el “siga siga, no funciona”. Bajo esa hipótesis el crecimiento del PIB sería del 4,4%, la recuperación del consumo privado del 3,4%, el dólar llegaría a los $1.700 y la desocupación podría subir hasta el 9%.

Riesgos

Para la consultora de Alvarez Agís, “La principal herramienta para reactivar la economía con baja de la inflación en simultáneo reside en agudizar la pérdida de competitividad de la economía argentina, en un marco en el que el Gobierno avanza decididamente en la apertura de la economía”.

Un trabajo de 1816 coincide en que el debate sobre el nivel del tipo de cambio continuará porque “entre junio y noviembre todos los meses hubo déficit de cuenta corriente base caja”. Además, sostiene que el dólar, medido al oficial y al ccl “está en niveles pocas veces vistos desde la salida de la convertibilidad y eso ya se empieza a ver en la balanza de pagos”.

Como aliciente, la consultora destaca que la exposición offshore a pesos es casi nula. De acuerdo con el INDEC en septiembre de 2024 los inversores del exterior tenían apenas u$s 762 millones de pesos en inversiones de portafolio, mientras que en 2017 esa cifra ascendía a los u$s 25.000 millones. “Es indiscutible que los no residentes casi no tienen pesos”, remarca el informe

El Gobierno se planta y asegura que la estabilidad cambiaria seguirá. La hipótesis tiene adherentes. Para Invertir En Bolsa, “el peso fuerte llegó para quedarse”. IEB justifica esa afirmación con la confianza en el país que se percibe desde el exterior, la liquidación de exportaciones, de los proyectos impulsados por el RIGI y por el mejoramiento de la balanza energética.