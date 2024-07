Deuda: el Gobierno emite nuevas Letras del Tesoro en dólares para transferir al BCRA

Máximo: tasa SOFR TERM a un (1) año más 0,71513% menos un (1) punto porcentual.

Se amplía la emisión de la "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 3 de abril de 2029" por un monto de hasta u$s63.998.727.

Los nuevos títulos serán entregados al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Pero economistas como Roberto Cachanosky plantean que al final de cuentas, si el Tesoro no pudiera enfrentar en el futuro los vencimientos de la deuda en pesos, el resultado final sería el mismo: el Banco Central tendrá que emitir para asistir al gobierno.

Por último, el texto oficial destaca que los titulares de ciertas oficinas del Ministerio de Economía quedan autorizados a suscribir la documentación necesaria para la implementación de la operación.

Analistas consultados por Ámbito indicaron que la idea de las nuevas letras emitidas por el Tesoro, pero con garantía del BCRA, es “esconder” la creación de dinero que generan los intereses de estos títulos. Como el rendimiento se capitaliza a final del plazo del bono, contablemente no impacta en las cuentas del Sector Público. Aumenta la deuda, pero no los intereses, por lo que no afecta al superávit fiscal.

Incluso, se advierte que si el dinero de las Letras de Regulación es del Tesoro, entonces en el futuro, ante un cambio de signo de gobierno, es probable que se usen esos pesos para financiar déficit fiscal.