Diálogos de Wall Street: el mercado de bonos ya le pasa factura a Trump, que aún no asumió

Trump parece el presidente de EEUU, aunque todavía no asumió. Y el mercado de bonos ya le pasa la factura pese a que no las lleva todas consigo. ¿Cómo sigue la película después de que se logró esquivar la amenaza del “shutdown”, Gekko?

P.: Trump en algún momento jugó con la idea de que hubiera un shutdown en este tramo final de la Administración Biden y que resultara evidente que era un problema de los demócratas, y no suyo.

G.G.: El primer arreglo, gestado por el líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, fue fulminado por un posteo de Elon Musk en X. Si Trump hubiera querido producir un cierre del gobierno no hacía falta nada más. Ya no había tiempo material para evitarlo.

P.: Y sin embargo se logró. El gobierno sigue abierto.

G.G.: No existió la voluntad de provocarlo. Queda claro que Trump prefirió no iniciar su gestión con el antecedente de un exabrupto, aunque fuera achacable a Biden. Y Mike Johnson, quien tiene los días contados en su posición, trabajó a destajo con republicanos y demócratas para alcanzar una solución que zanjara las diferencias. Salvó el momento.

P.: Se impidió el shutdown, pero no se pudo correr el techo de la deuda.

G.G.: El gobierno republicano todavía no comenzó, pero ya mostró la hilacha. No va a ser nada fácil poner a todos de acuerdo. Elon Musk puede ser un fiscal implacable de lo que se resuelva en el Congreso con un par de líneas escritas en X. Ya no es solo la palabra de Trump la que vale.

P.: ¿Y si hubiera un corto circuito digital entre ambos?

G.G.: Musk maneja X. Trump tiene el control de Truth.

P.: No hay equivalencias.

G.G.: Todavía la vida real existe. Trump ocupará la Casa Blanca. Es el presidente electo. Pero, dicho esto, la comunicación importa mucho. Trump quería ampliar el techo de la deuda. Y no arrancar condicionado. Johnson no pudo convencer a todos sus partidarios, la reticencia fue grande. Musk guardó silencio. Si su tarea va a hacer pasar la motosierra, lo mejor es que el techo se mantenga. Y que no haya otra alternativa que podar el gasto. Pregunta: ¿qué tan fácil le va a resultar a Trump recortar impuestos? No es evidente que pueda reunir los votos necesarios entre su propia gente.

P.: La mayoría republicana en la Cámara de Representantes es de apenas dos escaños. Johnson no puede permitirse que se le retobe un solo legislador. Y la verdad es que la agenda de Trump tiene objeciones aun en la tropa propia. ¿Cómo sigue esta película?

G.G.: Con un “sideshow”. Queremos la devolución del Canal de Panamá, hay que comprar Groenlandia y otras variantes. Ya tuvimos la experiencia del primer mandato de Trump. Canadá iba a ser el estado número 51 de los Estados Unidos, no se olvide.

P.: De acuerdo. Siempre habrá mecanismos de distracción, pero va a ser necesario pasar legislación por el Congreso. ¿Cuán factible resultará?

G.G.: Será más difícil de lo que parecía a simple vista con la barrida republicana. A los legisladores que entraron por los estados “swing” no se los puede dar por seguros. Le deben más fidelidad a sus votantes – de opinión cambiante - que a Trump. A Johnson lo pueden tirar por la ventana a su primer fracaso, pero el problema va más allá que la calidad del gestor.

P.: La FED lo espera a Trump de brazos cruzados. La baja de tasas se suspendió hasta nuevo aviso. Y las tasas largas trepan como si Trump pudiera aumentar el déficit fiscal sin ninguna oposición. Y no le será tan fácil. ¿Los mercados no estarán exagerando con su recelo?

G.G.: Como Trump con el Canal de Panamá. Es una negociación en ciernes. Hacen acto de presencia para que los tengan en cuenta. Trump puede adoptar la política que quiera. Las tasas largas avisan que ellas tienen clara su opinión. Ya lo vieron a Powell bajando tasas y ellas subieron 100 puntos por su cuenta. Lo que no les agrade lo harán notar.