Dólar, inflación y PBI: cuánto variaron las proyecciones a lo largo del año y qué expectativas quedaron desancladas

Los pronósticos para el dólar y la inflación por parte del mercado tuvieron una dinámica muy distinta a la observada para el PBI.

Un informe de la city analizó los últimos siete Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para ver qué expectativas siguen ancladas y cuáles no . Entre las primeras resalta la inflación, cuyo pronóstico quedó clavado en torno al 30% desde abril, mientras que la previsión para el dólar cedió. Al mismo tiempo, se recortó a la mitad la expectativa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

El PBI fue quizás la variable con mayores cambios. Desde CEPEC repasaron que "la expectativa de crecimiento económico para 2026 se mantuvo entre 2,8% y 3,3% hasta junio, e incluso mejoró levemente de abril a junio, pero desde julio inició una caída que se profundizó, primero al 2,7%, luego al 2,1% y finalmente al 1,5% en septiembre. El recorte del último relevamiento, de 0,6 puntos en un solo mes, llegó acompañado de un dato trimestral crudo, ya que el producto desestacionalizado se habría contraído 1% en el tercer trimestre".

En la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia , recordaron que esa última proyección se dio luego de que el INDEC informara un derrumbe del 2,9% en julio para el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que quedó 4% por debajo del cierre de 2025. "En este marco, el REM del Banco Central ajustó sus proyecciones, que pasaron de 3% en junio a 1,5% en septiembre. En simultáneo, el mismo informe redujo el avance esperado para 2027 de 3% a 2,5%. Dado que el arrastre estadístico de este año podría ser negativo -el nivel de actividad debería crecer al menos 2,3% entre agosto y diciembre para evitar la recesión-.".

A su vez, CEPEC resaltó cómo este cambio abrupto en las proyecciones dejó en jaque al Presupuesto. "En junio, el consenso del REM (3%) coincidía exactamente con el supuesto de crecimiento que el Presupuesto 2027 usa para el año en curso. Tres meses después, el consenso es la mitad. El propio proyecto de ley, entonces, parte de una base de 2026 que el mercado ya no comparte, y sobre esa base se apoya el 4% de crecimiento de 2027", contemplaron.

En cuanto a la inflación, recordaron que en marzo el REM corrigió del 26% al 29,1% y que " desde abril el número no se movió de la banda de 29,8% a 30,5% ; el último relevamiento lo deja exactamente en 30%". La inflación de este año, para el mercado, es un dato cerrado, y cerrado muy por encima de la meta que el propio Gobierno fijó en el Presupuesto 2026, que era de 10,1%", concluyeron.

Para octubre las proyecciones muestran un consenso de que el dato cerraría por debajo del 2% mensual. Según Facimex: "Los datos de alta frecuencia avanzan de forma consistente con nuestra proyección de 1,7% mensual. La evolución del IPC-OJF de Ferreres pareciera encaminarse hacia un 1,5%, mientras los datos del RPM de Eco Go avanzan de forma consistente con un 1,8%. El consenso está alineado con nuestra proyección".

De cara a 2027, CEPEC advirtió que las proyecciones están al alza. "Mientras la inflación de 2026 se estabilizaba, la de 2027 subió en cuatro de los seis relevamientos y no bajó en ninguno, de 19,3% en marzo a 21,2% en septiembre, casi dos puntos en medio año", analizaron. En tanto, el Presupuesto 2027 proyecta 18% para diciembre del año próximo, de modo que la brecha entre el supuesto oficial y el consenso privado, que en marzo era de 1,3 puntos, hoy es de 3,2. "El mercado no discute que la desinflación continúe, lo que viene revisando es cuánto va a tardar", agregaron desde el mismo informe.

Dólar: la variable que se acomodó a la baja durante 2026

Por último, CEPEC plasmó que las proyecciones del dólar fueron a la baja. "Cayó en cinco de los seis relevamientos, de $1.700 en marzo a $1.614 en septiembre. Contra un dólar de $1.447,8 a fines de 2025, que es el valor que el Presupuesto consigna para ese cierre, el consenso espera hoy una depreciación nominal de 11,5% en el año, frente a una inflación esperada de 30%. Esa diferencia equivale a una apreciación real del peso cercana a 14% en doce meses, un cálculo propio y aproximado que no pretende reemplazar un índice de tipo de cambio real, pero que describe bien el orden de magnitud", explicaron.

Al respecto, el economista Gustavo Ber, aseguró sobre el actual movimiento del dólar mayorista, que parecería amagar con intercalar un respiro más cerca de los $1.525, posiblemente antes de retomar un gradual reacomodamiento en el tiempo a fin de no quedar cada vez más atrás de la inflación. "Más allá de las acotadas oscilaciones de las últimas ruedas, el principal foco sigue estando en el ritmo de compras del BCRA, que durante octubre viene promediando unos u$s90 millones diarios - más allá de que ayer aflojaron -, lo que evidencia una fuerte aceleración respecto a agosto y septiembre", agregó.