REM de septiembre: para el mercado la economía ya entró en recesión y ahora prevén que el PBI crecerá solo 1,5% en 2026 + Agregar ámbito en









Los gurúes de la city estimaron una contracción intertrimestral del 1% entre julio y septiembre. En cuanto a la inflación, calcularon un 1,9% para el mes que acaba de terminar.

En lo que va del año, los gurúes del mercado recortaron fuerte sus pronósticos de crecimiento económico.

Los gurúes de la city ratificaron en sus proyecciones lo que ya circulaba en muchos anticipos particulares del sector privado: que la economía habría entrado en recesión durante el tercer trimestre. Como consecuencia, recortaron fuerte sus pronósticos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el acumulado de 2026.

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Este martes el Banco Central (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado en los últimos días de septiembre. Según la mediana de las estimaciones, la actividad económica cayó 1% entre julio y septiembre, en relación al trimestre abril-junio; en caso de confirmarse, se trataría de la segunda contracción trimestral consecutiva, requisito para confirmar la recesión técnica.

De este modo, para todo el año el mercado espera una expansión del 1,5%. La cifra es 0,6 puntos porcentuales (p.p) inferior a la que había plasmado el REM previo y 2 p.p inferior a la que aguardaban los participantes del último relevamiento de 2025.

Vale aclarar, no obstante, que para el último trimestre del año se espera que la economía rebote 1,8%. Asimismo, para los primeros tres meses de 2027 el pronóstico es de un alza del 0,7%.

En materia inflacionaria, la city elevó levemente su estimación para septiembre, desde el 1,8% hasta el 1,9%. Hacia adelante, la expectativa indica que los aumentos mensuales de precios se mantendrían en un rango acotado de entre 1,6% y 1,8% entre octubre y marzo.

La inflación acumulada esperada para 2026 se mantuvo en el 30%, mientras que para los próximos 12 meses el mercado prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepe 21,1%. Los pronósticos de la city para dólar, tasas, superávit comercial y superávit fiscal En cuanto a las tasas de interés, quienes participaron del REM proyectaron un rendimiento para los plazos fijos mayoristas de los bancos privados del 23,50% nominal anual para diciembre, lo cual equivale a una tasa efectiva mensual del 1,93%, levemente por encima de la que preveían en agosto. Por otra parte, volvió a mejorar el pronóstico de superávit comercial para este año, que alcanzaría los u$s25.701 millones. Por el contrario, se redujo la previsión para el superávit fiscal primario.

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