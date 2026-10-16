El Banco Mundial apunta a quintuplicar la financiación para minerales críticos en los próximos cinco años + Agregar ámbito en









El nuevo plan del organismo para metales y minerales incluye destinar u$s19.000 millones a la financiación de minerales críticos entre los ejercicios fiscales 2026 y 2030. La iniciativa responde a la presión de potencias como EEUU para asegurar recursos.

Banco Mundial: Quintuplicará su financiación para minerales críticos hasta alcanzar u$s19.000 millones en 2030.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, señaló este viernes que el organismo multilateral se trazó la meta de quintuplicar su actividad en el sector de minerales críticos en un plazo estipulado de cinco años, identificando a 20 países estratégicos como colaboradores en el desarrollo de estos recursos.

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Durante un discurso preparado para una sesión plenaria de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el ‌Banco Mundial en Bangkok, Banga subrayó que "en minerales críticos, planeamos quintuplicar nuestra actividad en cinco años". Y agregó: "Esta semana pusimos en marcha nuestros primeros acuerdos por país con bancos multilaterales de desarrollo asociados, para desarrollar industrias locales y lograr que más empleos y valor se queden en los países".

Según la agencia Reuters, el nuevo plan del Banco Mundial para metales y minerales incluye destinar u$s19.000 millones a la financiación de minerales críticos entre los ejercicios fiscales 2026 y 2030, lo cuál es un salto de magnitud respecto a los u$s3.600 millones asignados en el período 2021-2025.

El nuevo plan del Banco Mundial para metales y minerales incluye destinar u$s19.000 millones a la financiación de minerales críticos entre los ejercicios fiscales 2026 y 2030, lo cuál es un salto de magnitud respecto a los u$s3.600 millones asignados en el período 2021-2025. El detalle Cabe subrayar que la minería estratégica responde a la presión de las propias potencias. Estados Unidos, en su carácter de principal accionista del Banco Mundial, exigió al organismo multilateral mayor cantidad de recursos financieros hacia el desarrollo y la producción de minerales críticos para la transición tecnológica y energética.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló esta semana que quería que el Banco Mundial desempeñara un papel más protagonista en el desarrollo de capacidad de extracción y procesamiento de minerales críticos mediante la reducción de los riesgos de los proyectos, su financiación ‌y la inversión en la infraestructura necesaria. Bessent indicó que esto incluye proyectos de minería en aguas profundas.

Scott Bessent señaló esta semana que quería que el Banco Mundial desempeñara un papel más protagonista en el desarrollo de capacidad de extracción y procesamiento de minerales críticos. World Economic Forum Si bien Banga no hizo mención explícita a la minería en aguas profundas, la hoja de ruta del Banco Mundial para el sector metalífero plantea un "enfoque de precaución" hacia esta actividad incipiente, aclarando que cualquier eventual participación e inversión deberá ajustarse estrictamente a las políticas vigentes de la entidad. Resultados ejercicio fiscal 2026 Por otra parte, Ajay Banga destacó los resultados del ejercicio fiscal 2026, cerrado el pasado 30 de junio. Entre los principales logros, resaltó la movilización de u$s112.000 millones provenientes del sector privado, más de tres veces el monto registrado en el año fiscal 2022, previo a su llegada a la presidencia de la entidad. Sumada a los préstamos otorgados con cargo al propio balance del Banco Mundial, esa cifra elevó la financiación total del grupo a u$s230.000 millones en el ejercicio fiscal 2026, detalló Banga. Sumada a los préstamos otorgados con cargo al propio balance del Banco Mundial, esa cifra elevó la financiación total del grupo a u$s230.000 millones en el ejercicio fiscal 2026, detalló Banga.