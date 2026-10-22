SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de octubre 2026 - 16:34

El consumo en supermercados cayó por tercer mes consecutivo en agosto

Este INDEC informó que las ventas tuvieron un a merma del 0,8% contra julio. También hubo una baja en autoservicios mayoristas, aunque en shoppings se observó un repunte.

Las ventas en supermercados volvieron a caer.

Las ventas en supermercados volvieron a caer.

El consumo en supermercados cayó por tercer mes consecutivo en agosto y se mantuvo en mínimos desde mediados de 2024. Hacia adelante las perspectivas tampoco son alentadoras.

Este jueves el INDEC informó que las ventas tuvieron una merma del 0,8% respecto de julio.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

Te puede interesar

Otras noticias