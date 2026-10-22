El consumo en supermercados cayó por tercer mes consecutivo en agosto y se mantuvo en mínimos desde mediados de 2024. Hacia adelante las perspectivas tampoco son alentadoras.
El consumo en supermercados cayó por tercer mes consecutivo en agosto
Este INDEC informó que las ventas tuvieron un a merma del 0,8% contra julio. También hubo una baja en autoservicios mayoristas, aunque en shoppings se observó un repunte.
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El consumo masivo cayó 1% en septiembre y acumula una baja cercana al 3% en 2026
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La confianza del consumidor volvió a subir en octubre, pero aún no alcanza el nivel de 2025
Este jueves el INDEC informó que las ventas tuvieron una merma del 0,8% respecto de julio.
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