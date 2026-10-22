El consumo en supermercados cayó por tercer mes consecutivo en agosto + Agregar ámbito en









Este INDEC informó que las ventas tuvieron un a merma del 0,8% contra julio. También hubo una baja en autoservicios mayoristas, aunque en shoppings se observó un repunte.

Las ventas en supermercados volvieron a caer.

El consumo en supermercados cayó por tercer mes consecutivo en agosto y se mantuvo en mínimos desde mediados de 2024. Hacia adelante las perspectivas tampoco son alentadoras.

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Este jueves el INDEC informó que las ventas tuvieron una merma del 0,8% respecto de julio.

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