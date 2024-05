Javier Milei, ante economistas: su plan para dolarizar, salida del cepo y jaque a la emisión monetaria

Descartando una posible alteración de la política cambiaria, Caputo sostuvo que “Nosotros tenemos que ganar competitividad bajando impuestos, no devaluando. Devaluar es el error que se cometió siempre”. Y, por si quedara alguna duda, agregó “No nos vamos a mover de ninguna manera del ancla fiscal. Pueden estar tranquilos que no va a haber sobresaltos ni cambiarios ni de ningún otro tipo.”