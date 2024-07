Cambios en la mesa de Mirtha Legrand: se sumará Amalia "Yuyito" González

"La pasé hermoso, me encantó la ópera, me encantó el Colón y me encantó la compañía. Hubo un llamado telefónico personal para invitarme. Le dije que sí enseguida porque me pareció un plan lindo, ya habíamos tenido contacto cuando yo fui al Luna Park a la presentación de su libro", expresó además.

"Yuyito", además, reveló: "No hablamos tanto. Ayer fue como el primer contacto, la primera invitación, y mucho no se podía hablar. No hubo chance a conversaciones. Espero la próxima invitación".

Al ser consultada por TN, la actriz y exvedette afirmó que Javier Milei le parece "un hombre atractivo". "En noviembre del año pasado, cuando le realicé una entrevista para mi programa, me criticaron bastante porque me decían que era toquetona, que le decía 'que facha, que fachero' y qué se yo", agregó.