Axel Kicillof, duro con Javier Milei: "La provincia de Buenos Aires está libre de topos"

Axel en Ayacucho 2.JPG Kicillof entregó 32 viviendas e inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Ayacucho. Prensa PBA

No sólo reivindicó al Estado, sino marcó los límites del mercado. “Tenemos que explicarlo nuevamente porque nos quieren vender espejitos de colores: nadie prohíbe el desarrollo del sector privado, al contrario; pero allí donde no hay rentabilidad, si no hay un Estado presente no hay viviendas para los y las bonaerenses”, añadió.