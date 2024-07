Paritarias, fin de subsidios y suba del boleto: tambalea el servicio de colectivos en las provincias Por David Correa







El gremio UTA reclama que se equipare el sueldo básico de los choferes con el que se paga en AMBA. Sugieren que el mínimo sea de $1.200 en Rosario para que cierren los números.

El boleto mínimo en Rosario es de $940 y sugieren que suba a $1.200.

En las provincias, el transporte público atraviesa serias dificultades debido al corte, desde febrero, del Fondo Compensador con el que se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos e interurbanos. Estas nuevas reglas del juego, más las paritarias del gremio de choferes de ómnibus (UTA) y la suba del boleto, han generado cuellos de botella, cuyas consecuencias recaen sobre las espaldas de los usuarios. En Salta, Jujuy y en Tucumán, el sindicato exige que el sueldo básico se equipare al que se abona en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y amenaza con paros si no se acepta el pedido.

El escenario de mayor complejidad fue el de esta semana en Jujuy, en donde UTA había decidido ir al paro si no se abonaba el aguinaldo a los choferes. La cancelación de la deuda se estiró hasta estos días, se terminó ese frente de conflicto pero se avecina el de las paritarias y el estado de las unidades. El secretario gremial de UTA Jujuy, Nicolás Abett, sostuvo que el objetivo es "que se cumpla la pauta salarial que se fija a nivel nacional pero todavía tenemos ítems no remunerativos por unas diferencias salariales, de acuerdos retroactivos a marzo, que todavía no cobramos pero los dueños de las empresas nos dicen que no tienen los fondos". Además, denunció que solo el 40% de las unidades que realizan los servicios se encuentra en condiciones óptimas. El boleto mínimo en San Salvador de Jujuy es de $690 pero el intendente Raúl Jorge, en declaraciones a la prensa, estimó que ya debería costar $790. "Todo este descalabro empezó con la eliminación del Fondo Compensador del Transporte", sostuvo. Según Abett, en los próximos días buscarán mantener un encuentro con funcionarios provinciales y los empresarios para discutir el nuevo sueldo básico.

En diálogo con Ámbito, el secretario general de UTA Salta, Miguel Barrera, informó que comenzaron a realizarse asambleas en las terminales de las líneas de ómnibus, como parte de un plan de lucha, para reclamar que los sueldos de los choferes sea el mismo que se paga en AMBA. El último acuerdo de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) con la UTA preveía que el básico suba de $737.000 a $1.000.000, en junio; y que en julio ya sea de $1.060.000. Hasta el momento y de manera extraoficial, desde el empresariado se indicó al gremio que no cuentan con recursos para cumplir con esos nuevos valores, al no contar con los subsidios que giraba la Nación hasta enero. "Esperamos tener una pronta respuesta, mientras en las asambleas se debate sobre posibles medidas de fuerza, si no hay una respuesta positiva, anticipó. No descartó que la semana próxima se realice un paro de 24 horas. En esta provincia rige desde mayo un boleto mínimo de $690, pese a que la Autoridad Metropolitana de Transporte había solicitado que sea de $742.

jujuy boleto colectivo transporte.jpeg Los choferes de colectivos de Jujuy piden que sus sueldos se equiparen a los del AMBA. En Tucumán también comenzó el diálogo paritario entre UTA y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y por consultas de este medio, todavía no hay acuerdo. Mientras el gremio insiste con el cumplimiento del acuerdo alcanzado a nivel nacional y que rige en el AMBA -homologado también para San Juan, Santa Fe y Córdoba- los dueños de las empresas de ómnibus se pararon en la imposibilidad de poder aceptar, por no contar con el subsidio que rige para Buenos Aires. "Desde hace años que la situación no se resuelve de fondo pero el Fondo Compensador era importante para que no sea tan profundo el desequilibrio entre el centro del país y las provincias", señaló a Ámbito. De todos modos, indicó que AETAT elevará una propuesta al gremio en los próximos días. El boleto mínimo en Tucumán es de $690, desde el 1 de marzo, y de manera extraoficial se indicó que están dadas las condiciones para discutir un nuevo valor.

"Debería costar $1.200" La Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió que el precio del boleto en Rosario (Santa Fe), de $940, debería subir a $1.200 para poder financiar los costos mínimos, entre ellos, los sueldos de los colectiveros, aunque eso impida que se realicen inversiones. "No se están haciendo inversiones y la calidad del servicio se deteriora. Los coches se ponen más viejos y si las autoridades no entienden esto, vamos a tener siempre los mismos problemas", sostuvo Gerardo Ingaramo, titular de la FATAP. El empresario indicó que el sector tiene expectativas en la nueva reunión que mantendrán intendentes de capitales de provincias, el próximo 4 de agosto, en el Congreso de la Nación, en donde se encontrarán con diputados y senadores para tratar de obtener una ley federal de transporte que equipare los subsidios para AMBA y las provincias. Mientras tanto, en relación a Rosario, señaló que "si no se llega a un entendimiento con una tarifa que sea razonable, que debería estar en $1.200, solo para cubrir funcionamiento y salarios, seguiremos con un servicio deteriorado". Agregó que delas 14.000 unidades en todo el interior del país, solo se renovaron 150 coches en tres años.

