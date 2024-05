Javier Milei advirtió al Congreso que vetará todos los proyectos que rompan el equilibrio fiscal

El presidente Javier Milei advirtió este martes al Congreso que vetará "cualquier proyecto" que afecte las cuentas públicas y el equilibrio fiscal. "Me importa tres carajos" , sostuvo. En Diputados se debatió la ampliación del presupuesto para universidades pero no se logró aprobar ninguna propuesta.

Luego de resaltar positivamente los recortes sobre el gasto del Estado, y de afirmar que efectivamente aplicaron "tremenda motosierra" y licuadora, el mandatario se refirió a aquellos que, a su criterio, integran lo que denomina como "la casta".

"¿A ver si ustedes se creen que es fácil bancarse a estos maníacos degenerados del gasto público?", les preguntó a los presentes para luego agregar: "Fíjense que lo único que están haciendo es mandar proyectos al Congreso para rompernos el equilibrio fiscal". Allí fue que les advirtió a los legisladores que "cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar".

Milei habló de la ley de Bases y adelantó que tiene en carpeta 3.200 reformas más

A continuación se refirió al tratamiento legislativo de la ley de Bases, que cuenta con media sanción de Diputados y es debatida en comisión en el Senado. “Si el Congreso no me saca ahora las reformas estructurales, no me importa. Lo voy a volver a intentar. Lo voy a intentar todas las veces que pueda", remarcó.

En caso de no lograr aprobar las reformas este año, se mostró con optimismo para el 2025, cuando se renueve la mitad del Congreso. "Si no me la dejan pasar, la paliza electoral que le vamos a dar el año que viene va a ser que cambie la composición del Congreso y pasemos todas las reformas", adelantó.

De todas maneras, recordó que aún está vigente el DNU 70/23 que cuenta con más de 300 reformas. Y agregó: "Tenemos todavía pendientes 3200 reformas. Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia. La vamos a hacer”.