La confianza del consumidor volvió a subir en octubre, pero aún no alcanza el nivel de 2025 + Agregar ámbito en









El Índice de Confianza de los Consumidores subió un 0,81% en octubre (41,52 puntos) acumulando dos meses al alza, aunque cayó un 1,9% interanual.

Sube levemente la confianza de los consumidores en octubre. Cámara Argentina de Shopping Centers

El Índice de Confianza de los Consumidores subió levemente en octubre y encadenó su segundo mes al alza al ubicarse en 41,52 puntos, con un aumento del 0,81%. Pese a esta mejora, en la comparación interanual, el índice muestra una disminución de 1,9% respecto de octubre de 2025, según la Universidad Torcuato Di Tella.

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Por regiones, el ICC registró un aumento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que disminuyó en el Gran Buenos Aires (GBA) y el Interior. El aumento de CABA fue del 6,8%, mientras que las bajas en el GBA fueron del -0,2% y el Interior -0,3%.

Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares. Los hogares de ingresos altos mostraron un aumento de 2%, mientras que los hogares de ingresos bajos registraron una disminución de 1,30%. Por subíndices, Bienes Durables e Inmuebles registró un aumento de 8,77% en octubre.

A su vez, los restantes componentes mostraron disminuciones. La mayor caída se observó en Situación Personal (-2,6%), seguida por Situación Macroeconómica (-1,6%). En octubre, las Condiciones Presentes registraron un aumento de 5,88%, mientras que las Expectativas Futuras mostraron una disminución de 2,61%.

En la comparación interanual, el ICC de octubre se ubicó 1,9% por debajo del nivel registrado en octubre de 2025. Cabe señalar que el pico en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 12,4%.

No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 16,6%.

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