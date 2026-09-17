La confianza del consumidor rebotó 2,4% en septiembre, pero sigue lejos del pico de Javier Milei

La confianza de los consumidores tuvo una mejora mensual e interanual. Mientras los sectores de menores ingresos empujan el índice hacia arriba, la CABA muestra el mayor desplome de todas las regiones.

Por primera vez en varios meses, la confianza de los sectores de menores recursos superó levemente a la de los de mayor poder adquisitivo.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) volvió a mejorar en septiembre, tras dos meses consecutivos de caídas . De todas maneras, aún se encuentra muy por debajo del pico que alcanzó a principios del año pasado. El Interior fue la región que lideró las subas , mientras que los sectores de ingresos más bajos fueron la franja socioeconómica que impulsó la mejora en la medición.

Según el relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella , el ICC trepó a 41,18 puntos, 2,37% más que en agosto y 3,44% por encima del nivel de septiembre de 2025.

De todas maneras, la encuesta, realizada por Poliarquía Consultores sobre 1.000 casos entre el 1 y el 9 de septiembre, muestra que el índice sigue lejos de sus mejores momentos : desde el pico de 47,38 puntos alcanzado en enero de 2025, la confianza acumula una caída del 13,09% .

Aun así, si se toma como referencia el piso de 35,60 puntos de enero de 2024 —tras el shock inicial del ajuste libertario—, el ICC muestra una recuperación acumulada del 15,67% .

Puertas adentro del índice, la Situación Personal fue el gran motor del mes, con un salto del 11,33%. En cambio, el resto de los componentes retrocedió: Bienes Durables e Inmuebles cayó 3,42% y Situación Macroeconómica bajó 0,75%.

El dato más llamativo del mes pasa por la brecha entre regiones.

Por horizonte temporal, tanto las Expectativas Futuras (+3,80%) como las Condiciones Presentes (+0,33%) mejoraron en septiembre, aunque con matices: en la comparación interanual las Condiciones Presentes están 9,42% arriba del año pasado, pero las Expectativas Futuras se ubican 0,24% por debajo.

Grieta regional y de ingresos

El dato más llamativo del mes pasa por la brecha entre regiones. Mientras el Interior del país lideró las subas con un alza mensual del 5,23% —hasta 46,11 puntos, el nivel más alto entre las tres regiones— y el Gran Buenos Aires avanzó 3,33%, la Ciudad de Buenos Aires sufrió un derrumbe del 6,78% en el mes, hasta 37,16 puntos, el registro más bajo del ranking.

La comparación interanual profundiza el contraste: el GBA se ubica 7,50% por encima de septiembre de 2025 y el Interior, 3,28% arriba, pero CABA está 8,53% por debajo del año pasado.

Por nivel de ingresos, el informe vuelve a mostrar comportamientos opuestos. Los hogares de ingresos bajos impulsaron la suba del mes con un salto del 12,33%, hasta 41,29 puntos, mientras que los de ingresos altos retrocedieron 4,07%, a 40,95 puntos.

Así, por primera vez en varios meses, la confianza de los sectores de menores recursos superó levemente a la de los de mayor poder adquisitivo.