La industria metalúrgica volvió a caer y tuvo el septiembre con más máquinas paradas desde 2016

La actividad acumula una contracción del 5,3% en lo que va de 2026 y opera con apenas el 40,2% de su capacidad productiva. La debilidad de la demanda y la postergación de inversiones afectan al sector, mientras las empresas mantienen expectativas desfavorables para los próximos meses.

El deterioro de la actividad alcanzó a gran parte de las ramas que componen la industria metalúrgica

La industria metalúrgica argentina registró una caída del 3,3% interanual en septiembre , en un contexto marcado por la debilidad de la demanda, la menor inversión y la falta de señales de recuperación sostenida. Según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector acumula una contracción del 5,3% en los primeros nueve meses de 2026.

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En la comparación mensual, la producción mostró un incremento del 2,5% respecto de agosto. Sin embargo, la mejora no logró compensar la fuerte caída registrada en julio, lo que evidencia las dificultades que enfrenta la actividad para recuperar los niveles de producción.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento fue el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas el 40,2% , con una disminución de 4,3 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. Se trata del registro más bajo para un mes de septiembre desde que comenzó la serie disponible en 2016.

En términos concretos, este nivel de utilización implica que cerca de seis de cada diez máquinas permanecen sin utilizar, reflejando la capacidad productiva ociosa que atraviesa el entramado industrial.

El deterioro de la actividad alcanzó a gran parte de las ramas que componen la industria metalúrgica, con retrocesos particularmente pronunciados en los segmentos vinculados con la producción de bienes industriales y equipamiento.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento fue el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas el 40,2%

La mayor contracción se registró en fundición, con una baja del 8,8% interanual, seguida por carrocerías y remolques, que retrocedió 7,6%.

Por su parte, bienes de capital presentó una caída del 4,4%, mientras que equipamiento médico disminuyó 3,3%. También registraron resultados negativos maquinaria agrícola (-2,5%), equipos y aparatos eléctricos (-2,3%) y otros productos de metal (-1,3%).

En contraste, autopartes mostró una variación positiva del 1,9% interanual, aunque este desempeño no logró revertir la tendencia negativa del conjunto de la actividad.

A nivel provincial, el escenario también fue desfavorable. Todas las principales jurisdicciones metalúrgicas registraron caídas interanuales, encabezadas por Entre Ríos, con una contracción del 5,5%, seguida por Córdoba (-4,6%), Buenos Aires (-3,7%), Santa Fe (-2,3%) y Mendoza (-1,1%).

La industria advierte por la falta de recuperación y pide aprovechar las inversiones en energía y minería

Frente a estos resultados, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la actividad continúa atravesando un escenario complejo, condicionado por la debilidad del mercado interno y la postergación de decisiones de inversión.

"La actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector", señaló.

En ese sentido, el dirigente destacó la importancia de aprovechar las capacidades productivas existentes para acompañar el desarrollo de proyectos estratégicos, particularmente en sectores como energía y minería.

"Argentina cuenta con activos productivos de enorme valor, construidos a lo largo de décadas de inversión, conocimiento y desarrollo tecnológico. En un contexto de anuncios de grandes proyectos de inversión, especialmente en energía y minería, sería un desperdicio no aprovechar estas capacidades para potenciar su desarrollo", sostuvo.

Asimismo, remarcó que el país dispone de empresas, tecnología y recursos humanos preparados para participar de esas cadenas productivas, y planteó la necesidad de que las nuevas inversiones generen oportunidades para los proveedores industriales nacionales.

"El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país", agregó.

Empleo y expectativas: casi la mitad de las empresas no espera aumentar su producción

El informe también reflejó las dificultades que atraviesa el mercado laboral del sector. Durante septiembre, el nivel de empleo metalúrgico registró una caída del 1,9% interanual, mientras que en la comparación mensual permaneció sin cambios respecto de agosto.

En cuanto a las perspectivas de corto plazo, el relevamiento mostró que el 45,2% de las empresas no espera incrementar su producción durante el próximo trimestre, lo que refleja la cautela del empresariado frente a la evolución de la demanda.