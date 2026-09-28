Salarios y paritarias de metalúrgicos: cuánto cobrarán en octubre de 2026 tras el nuevo aumento

Los trabajadores de la Rama 17 recibirán un incremento del 4% y una suma no remunerativa de $30.000. El acuerdo continuará con actualizaciones hasta marzo de 2027.

Los metalúrgicos de la Rama 17 tendrán un aumento salarial del 4% durante octubre.

Los trabajadores metalúrgicos de la Rama 17 cobrarán en octubre de 2026 un nuevo aumento salarial del 4%, acompañado por una suma no remunerativa de $30.000 , según el acuerdo alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las cámaras empresarias, que estableció un cronograma de actualizaciones hasta marzo de 2027.

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El entendimiento combina incrementos porcentuales y sumas extraordinarias durante los próximos meses. Además, contempla un bono total de $210.000 para compensar los ingresos atrasados correspondientes al período comprendido entre abril y julio de 2026.

Octubre será uno de los meses en los que los trabajadores comprendidos por la paritaria tendrán una actualización porcentual de sus salarios . De acuerdo con el cronograma acordado, corresponde un aumento del 4% más un bono no remunerativo de $30.000 .

El incremento llega después del esquema aplicado durante septiembre, cuando no hubo una actualización porcentual y se estableció una suma de $40.000 . De esta manera, octubre representa un nuevo escalón dentro de la recomposición pactada por el sindicato y las cámaras empresarias.

El monto final que recibirá cada trabajador dependerá de su categoría y salario correspondiente , ya que el acuerdo establece el porcentaje de incremento pero la información disponible no incluye las escalas salariales necesarias para determinar un único ingreso mensual para todos los empleados.

El acuerdo prevé una suba acumulada del 23,5% al 1° de abril de 2027.

Cómo siguen los aumentos de la UOM

Luego de la actualización prevista para octubre, el cronograma continuará durante noviembre y diciembre. En noviembre no habrá un nuevo incremento porcentual, pero los trabajadores recibirán una suma no remunerativa de $50.000.

Para diciembre, en tanto, está previsto otro aumento del 4% y un bono de $40.000. El esquema seguirá durante los primeros tres meses de 2027, con actualizaciones salariales y pagos extraordinarios.

El cronograma establecido quedó de la siguiente manera:

Octubre 2026: aumento del 4% + $30.000.

Noviembre 2026: sin aumento porcentual + $50.000.

Diciembre 2026: aumento del 4% + $40.000.

Enero 2027: aumento del 2% + $40.000.

Febrero 2027: sin aumento porcentual + $40.000.

Marzo 2027: aumento del 3,5% + $25.000.

Cuánto aumentarán los salarios metalúrgicos hasta 2027

Con la aplicación completa del acuerdo, los salarios alcanzarán una suba acumulada del 23,5% al 1° de abril de 2027. A partir de esa fecha, además, se aplicará un incremento del 4% que funcionará como base para las futuras negociaciones salariales.

Ese porcentaje no se agregará nuevamente al 23,5% acumulado, sino que será utilizado como referencia para las próximas discusiones entre la UOM y las cámaras empresarias.

El acuerdo también contempla una cláusula de revisión salarial para analizar la evolución de la inflación y su impacto sobre los ingresos. Las partes tienen previsto volver a reunirse durante la primera quincena de febrero de 2027 para evaluar el esquema.