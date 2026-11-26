Salarios y paritarias de metalúrgicos: cuánto cobrarán en diciembre de 2026 tras el nuevo aumento + Agregar ámbito en









La UOM aplicará otro aumento en diciembre y pagará una nueva cuota del bono no remunerativo. Conocé los salarios básicos por categoría y el ingreso mínimo garantizado.

La UOM acordó un aumento del 4% para los trabajadores metalúrgicos en diciembre de 2026.

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en diciembre de 2026 un aumento del 4% en sus salarios básicos, de acuerdo con el cronograma paritario acordado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales. Además, recibirán una nueva cuota del bono no remunerativo, que será de $40.000 durante ese mes.

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La actualización modificará los valores que se mantuvieron sin cambios en noviembre. El incremento forma parte del esquema de subas escalonadas que se extenderá hasta abril de 2027 y contempla nuevos ajustes para enero y marzo del próximo año.

Metalúrgicos: cuánto cobrarán en diciembre de 2026 La planilla salarial oficial establece los nuevos valores básicos para las categorías de la Rama 17, correspondiente a la actividad metalmecánica y otras actividades de la industria metalúrgica. Con el aumento del 4%, los salarios por hora quedarán de la siguiente manera:

Ingresante: $4.852,02 por hora.

Operario calificado: $5.256,19 por hora.

Medio oficial: $5.664,91 por hora.

Operario especializado: $6.060,15 por hora.

Operario especializado múltiple: $6.406,81 por hora.

Oficial: $6.702,88 por hora.

Oficial múltiple: $7.220,05 por hora.

Oficial múltiple superior: $7.726,04 por hora. Estos importes corresponden a los salarios básicos del personal jornalizado. El monto final que percibirá cada trabajador dependerá de las horas trabajadas y de los adicionales que correspondan según su categoría y actividad.

La escala también contempla un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.219.153 para diciembre de 2026. Se trata de un piso de referencia establecido por el acuerdo, que no debe confundirse con el salario básico de cada categoría.

La negociación entre la UOM y las cámaras empresariales prevé una suba acumulada del 23,5% hasta abril de 2027. De cuánto será el bono para los metalúrgicos Además de la actualización porcentual, los trabajadores recibirán una nueva cuota del bono no remunerativo. Para diciembre, el monto establecido es de $40.000, que se suma a los salarios básicos actualizados. El cronograma de pagos y aumentos acordado por la UOM contempla las siguientes etapas: Agosto de 2026: aumento del 4% y bono de $30.000.

Septiembre de 2026: sin aumento porcentual y bono de $40.000.

Octubre de 2026: aumento del 4% y bono de $30.000.

Noviembre de 2026: sin aumento porcentual y bono de $50.000.

Diciembre de 2026: aumento del 4% y bono de $40.000.

Enero de 2027: aumento del 2% y bono de $40.000.

Febrero de 2027: sin aumento porcentual y bono de $40.000.

Marzo de 2027: aumento del 3,5% y bono de $25.000. Cuándo serán los próximos aumentos de la UOM El acuerdo paritario continuará durante los primeros meses de 2027. Después del incremento de diciembre, se aplicará una suba del 2% en enero y otra del 3,5% en marzo. De esta manera, el entendimiento proyecta un aumento salarial acumulado del 23,5% al 1° de abril de 2027. A partir de abril, además, se aplicará un incremento del 4% que funcionará exclusivamente como base de cálculo para futuras negociaciones. El acuerdo también incorporó una cláusula de revisión para monitorear el impacto de la inflación y estableció una nueva reunión entre las partes durante la primera quincena de febrero de 2027.