Xi Jinping pide impulsar un crecimiento "de alta calidad" para la economía china sin perder la estabilidad + Agregar ámbito en









En el marco del 90º aniversario de la Larga Marcha, el presidente chino llamó a combinar mejoras cualitativas sustanciales con un desarrollo cuantitativo sostenible para responder a las demandas de la sociedad.

Desarrollo económico: Xi Jinping llama a priorizar la mejora cualitativa y el crecimiento sostenible.

El presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamado este jueves a impulsar el desarrollo económico del país. Según reportó la agencia Xinhua, el mandatario instó a combinar una mejora cualitativa sustancial con un ritmo de crecimiento cuantitativo sostenible.

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Xi jinping señaló que "debemos impulsar con determinación un desarrollo de ‌alta calidad y satisfacer continuamente las crecientes necesidades del pueblo de una vida mejor", al referirse a la promoción del progreso social sin dejar de lado la estabilidad económica.

Las palabras del presidente de China se dieron en el marco del 90º aniversario de la Larga Marcha, en relación a la maniobra de repliegue encabezada por Mao Zedong y el Ejército Rojo para escapar de la persecución de las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek entre 1934 y 1935.

Ejes de reforma: Xi hizo foco en el impulso a la ciencia, tecnología y formación de talento para las Fuerzas Armadas. Asimismo, el mandatario ratificó la necesidad de preservar el "liderazgo absoluto" del Partido Comunista Chino sobre las fuerzas armadas, al tiempo que instó a profundizar el "fortalecimiento político del Ejército", reportó la agencia estatal de noticias.

Xi remarcó la importancia de reformar y modernizar las Fuerzas Armadas. Para ello, subrayó como ejes centrales el impulso a la ciencia y la tecnología, la formación de talento y una conducción apega a la legalidad.

El contexto económico del gigante asiático Cabe señalar que la economía de China aceleró el paso en el tercer trimestre con un incremento del PBI del 4,5% interanual. La cifra se ubicó por encima de las proyecciones de los analistas y deja al gigante asiático en carrera para cumplir con su meta anual de crecimiento. El dato superó por poco la proyección de la AFP de 4,4%, basada en una estimación con economistas, y se mantiene en la parte baja de la meta oficial para 2026, de 4,5 a 5%. Por su parte, las ventas minoristas mostraron un repunte significativo al crecer un 1,1% interanual en septiembre. Según los datos de ONE, se trata del mayor ritmo de expansión del sector en el último medio año. Depositphotos Sin embargo, más allá de los datos, hay voces que alertan por las complejidades que vienen teniendo algunos sectores: Max Zenglein, economista sénior para Asia-Pacífico de The Conference Board, indicó que el PBI oculta “disparidades crecientes entre industrias, regiones y hogares”. Subrayó que China enfrenta graves dificultades, y gestionar los desequilibrios internos podría resultar más complicado que lidiar con las presiones externas. En ese marco, la demanda interna en China continúa sin remontar. Golpeados por la prolongada crisis del sector inmobiliario, los hogares sufrieron un fuerte recorte en su patrimonio, lo que impulsó la cautela y disparó el nivel de ahorro frente al consumo.