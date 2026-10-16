Las millonarias pérdidas en los fondos de pensiones de Chile desatan duras críticas de los legisladores + Agregar ámbito en









Las fallidas apuestas a las tasas de interés en EEUU generaron pérdidas por u$s7.700 millones y golpearon con fuerza al conservador Fondo E. Diputados exigen explicaciones a reguladores y anuncian investigación sobre la estrategia de inversión.

Pérdidas Millonarias: Fondos de pensiones chilenos acumulan fuertes pérdidas en apuestas a tasas de interés de EE.UU.

Legisladores chilenos exigieron explicaciones a los organismos reguladores tras conocerse que los fondos de pensiones de administración privada acumularon millonarias apuestas a las tasas de interés de Estados Unidos, una estrategia que hoy genera fuertes pérdidas.

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El diputado socialista Daniel Manouchehri señaló que el Parlamento preguntará al regulador de pensiones qué supervisión ejerció y qué magnitud tuvieron las posibles pérdidas de los fondos. Además, solicitarán a la Contraloría General de la República que revise el aspecto legal de las acciones del regulador.

Manouchehri indicó que "tenemos que investigar cómo se tomaron estos instrumentos". Y agregó: "Los ahorros para pensiones de los trabajadores no pueden gestionarse libremente ni apostar como si fueran apuestas de casino".

Fondos de pensiones chilenos acumulan fuertes pérdidas en apuestas a tasas de interés de EEUU. Las declaraciones de la oposición en Chile se desencadenaron luego de que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) acumularan durante los últimos dos años elevadas posiciones en derivados sobre las tasas de interés de EEUU, apostando a que los rendimientos tenderían a la baja. En un principio, la estrategia otorgó buenos resultados, pero luego las ganancias se revirtieron drásticamente tras la reciente venta masiva de bonos a nivel global, que disparó los rendimientos en Estados Unidos.

El detalle El valor de mercado de las posiciones en derivados sobre tasas de interés extranjeras que poseen las AFP sufrió un importante vuelco: pasó de una ganancia de u$s1.400 millones el año pasado a una pérdida de u$s7.700 millones al mes de septiembre, según datos de la Superintendencia de Pensiones. La mayor parte de estas inversiones se concentra en el Fondo E, catalogado "como la alternativa más segura y recomendada para los afiliados próximos a jubilarse".

La regulación y la coyuntura internacional generaron una tormenta perfecta sobre las AFP. Una norma dispuesta en abril obliga a las gestoras a reducir sus derivados antes del 4 de noviembre. Sin embargo, el repliegue forzado se produce en el peor momento: el desplome de los bonos en EEUU disparó las tasas de interés, profundizando las pérdidas operativas y dejando los contratos en números rojos. El organismo regulador sostuvo que las administradoras de fondos tuvieron un plazo prudencial para adecuarse a la normativa y destacó que ya lograron desarmar una parte sustancial de sus posiciones excedentes. El diputado independiente Jaime Araya subrayó que "los trabajadores tienen derecho a saber qué pasó con su dinero, cuánto se perdió y quién es responsable".

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