Lluvias interminables: qué tipos de secarropas hay y cuánto valen

El espacio disponible y la frecuencia de uso son claves para elegir un equipo que responda a la rutina de cada hogar.

Los días húmedos y las precipitaciones persistentes llevan a buscar alternativas para secar la ropa dentro del hogar.

Las jornadas húmedas y los días sin sol o con mucha lluvia pueden convertir el lavado en una tarea interminable. Las prendas tardan en secarse, se acumulan en tenders y, cuando la ventilación no alcanza, aparece el clásico olor a humedad. Frente a ese escenario, contar con un aparato que ayude a acelerar el proceso puede ser una solución práctica.

Sin embargo, antes de comprar conviene conocer las diferencias entre los equipos disponibles . En el mercado argentino conviven los modelos centrífugos, que eliminan parte del agua mediante el giro del tambor, y los eléctricos que secan las prendas con aire caliente. También hay alternativas con distintas tecnologías, capacidades y requerimientos de instalación.

Estos equipos funcionan mediante un tambor que gira a gran velocidad para expulsar el agua de las prendas por fuerza centrífuga. No emplean calor, así que la ropa sale húmeda y necesita un tendido posterior , aunque el tiempo de secado al aire se reduce considerablemente.

El espacio disponible y la frecuencia de uso son factores que influyen en la elección de un electrodoméstico para el lavado.

Son una opción habitual en departamentos y hogares que buscan gastar menos en la compra inicial. También ocupan relativamente poco espacio y suelen tener una capacidad de entre 5,5 y 6,5 kilos, según el modelo. En octubre, los precios de referencia rondan los $180.000 a $350.000 para distintas alternativas de marcas como Drean, Columbia y Koh-i-noor.

A diferencia de los centrífugos, estos aparatos generan aire caliente para quitar la humedad de las telas. En los modelos de evacuación, el aire húmedo se expulsa al exterior mediante un conducto, por lo que la instalación debe contemplar una salida adecuada.

En el mercado local también se comercializan equipos compactos y modelos de pared. Va desde los $219.000 a $297.000, según el comercio y las condiciones de compra. Otros aparatos eléctricos compactos pueden ubicarse en franjas similares o superiores, de acuerdo con su capacidad y diseño.

Secarropas por condensación

Este sistema calienta el aire que atraviesa las prendas y luego extrae la humedad mediante un circuito que la convierte en agua. El líquido se recoge en un depósito o se deriva hacia un desagüe, según las características del aparato.

La principal ventaja es que no requiere un tubo de evacuación al exterior, algo útil para viviendas donde no existe una abertura apropiada. Eso sí, hay que contemplar el mantenimiento del equipo y vaciar el depósito cuando corresponda, salvo que tenga conexión directa al desagüe.

Los modelos de condensación de alrededor de 8 o 9 kilos pueden ubicarse desde aproximadamente $750.000 hasta más de $1.400.000, aunque la cifra depende de la marca, la capacidad y las funciones incorporadas.

Secarropas con bomba de calor

La bomba de calor reutiliza el calor dentro de un circuito cerrado para secar las prendas a temperaturas relativamente bajas. Esa tecnología permite reducir el consumo eléctrico frente a muchos modelos convencionales por resistencia y puede resultar más cuidadosa con determinados tejidos.

El punto a considerar es el desembolso inicial. Hay marcar que tienen los secarropas con bomba de calor de 10 kilos por alrededor de $1.250.000, mientras que otras y capacidades pueden superar esa cifra.

Secadores portátiles

Los equipos portátiles son una alternativa para quienes no tienen lugar para instalar un electrodoméstico de gran tamaño. Algunos funcionan como tenders cerrados con aire caliente, mientras que otros presentan estructuras compactas que permiten guardar el aparato cuando no se utiliza.

En las publicaciones consultadas, los precios van desde unos $50.000 para ciertos modelos colgantes hasta alrededor de $350.000 o más para equipos portátiles de mayor capacidad.