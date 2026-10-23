Los 4 factores que transforman a los Emiratos Árabes en el principal destino de inmigrantes millonarios

Ámbito tuvo la oportunidad de participar de una serie de reuniones en Dubái, una mega ciudad que busca duplicar la población y el PBI en apenas unos años.

Enviado especial a Emiratos Árabes Unidos.- Ámbito tuvo la oportunidad de viajar en los últimos días hacia Dubái para conocer en detalle los planes de una ciudad en franca expansión , que tiene los ambiciosos objetivos de duplicar la población y el Producto Bruto Interno (PBI) en pocos años. Estimaciones privadas muestran que se trata de un destino predilecto para los millonarios extranjeros . A través de conversaciones con funcionarios y empresarios vinculados al sector de Real Estate y al centro financiero, este medio pudo indagar sobre las causas que explican este atractivo para los inmigrantes de altos ingresos.

La inmigración ya es un rasgo constitutivo de la población residente en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) . Según un informe de 2022 del gobierno argentino, la ciudadanía del país del Golfo puede dividirse en tres bloques: los emiratíes nativos , que representan apenas el 11,5% (según datos de la agencia de marketing Global Media Insight) y cuentan con un ingreso promedio elevado, los expatriados de altos ingresos, que provienen de occidente (principalmente de Gran Bretaña) y representan cerca de un 10%, y los expatriados de ingresos medios y bajos (en términos relativos), oriundos en su mayoría de India y países del sudeste asiático. Este último grupo conforma el grueso del total de la población.

En diálogo con la prensa latinoamericana, un representante del Departamento de Economía y Turismo (DET) del gobierno de Dubái señaló como un objetivo central de la gestión convertir al Emirato más poblado de los EAU "en la mejor ciudad para vivir y trabajar" . En ese sentido, uno de los indicadores que monitorean es el crecimiento en la cantidad de personas que llegan para quedarse en esta zona de Medio Oriente.

" Antes de la pandemia teníamos 3 millones de personas, hoy 4,8 millones y planeamos llegar a las 7 millones ", detalló. Para ello, los funcionarios hacen énfasis en cuatro ejes: la seguridad tanto a nivel interno como en materia de defensa, la normal convivencia de diversas culturas, la calidad de la infraestructura y el potencial de la ciudad como polo tecnológico.

Desde M/HQ , empresa que ofrece servicios corporativos, estructuración de patrimonios y asesoría legal para personas y familias de alto patrimonio, compartieron con este medio un estudio de la consultora Henley & Partners que destacó a los EAU como el país con mayor llegada de individuos de alto patrimonio neto durante 2025 . Con una inmigración neta de 9.800 personas se ubicó a la cabeza, dejando como escoltas a Estados Unidos, Italia, Suiza y Sudáfrica.

Del otro lado del mostrador, los países que más "expulsan" millonarios según este informe son el Reino Unido (-16.500), China, India, Corea del Sur y Rusia.

Para M/HQ son cuatro los factores principales que transforman a Dubái en una locación atractiva para la población con alto poder de compra: la estabilidad, la privacidad en los registros corporativos, la ubicación estratégica entre Oriente y Occidente, y los beneficios fiscales.

En cuanto al primero de estos puntos, la entidad mostró que los EAU aparecen en los primeros puestos en rankings de estabilidad económica y de competitividad. Como correlato, las estadísticas de Henley exhiben a Dubái como el sexto centro de riqueza con más rápido crecimiento, detrás de Shenzen (China), Scottsdale (EEUU), Bengaluru (India), West Palm Beach (EEUU) y Hangzhou (China.

Sobre la privacidad, el informe señaló la poca información que en el territorio del Golfo exigen a la hora de llevar cabo una actividad económica. En concreto, subrayaron que en el Dubai International Financial Center (DIFC), séptimo centro financiero más importante del mundo según el Índice Global de Centros Financieros del Z/Yen Group, no solicitan datos personales sobre el apoderado de la compañía, miembros del consejo o beneficiarios.

Respecto de la localización geográfica, cabe remitirse a las palabras del representante del DET cuando destacó que Dubái tiene una "responsabilidad como punto de conexión entre las distintas partes del mundo". En ese sentido, el funcionario hizo foco en el rol de la ciudad como centro logístico y enfatizó sobre la importancia de las inversiones en infraestructura.

En materia fiscal, los beneficios radican en la ausencia de un impuesto a las ganancias sobre las personas, mientras que el impuesto corporativo es de apenas 9%.

Por otra parte, en M/HQ sostuvieron que "en América Latina y Europa aún tienen percepciones desactualizadas sobre EAU y el mundo árabe". En esa línea, aseveraron que "el país ha cambiado significativamente en los últimos 10 a 20 años", a partir de una mayor apertura en términos culturales y una mejor convivencia con comunidades expatriadas, avances en educación y un mayor dominio del inglés.

La IA como motor de una mayor productividad, pero con un cuidado de las fuentes laborales

Otra de las reuniones a las que tuvo acceso Ámbito se llevó a cabo en el DIFC, con el objetivo de conocer en detalle la estrategia de expansión de este centro financiero y su rol como polo tecnológico a nivel mundial. En primera instancia, sus directivos expusieron el "masterplan" de expansión del distrito, que finalizaría por completo en 2040.

Todo el programa contempla la construcción de más de 160 hectáreas, lo cual implicaría una ampliación del 60% respecto del estado actual del centro. El 44% de las obras serán destinadas a oficinas de trabajo, el 35% a residencias y el resto se distribuirá en hoteles, retail, facilities y recreación. "No será solo un centro financiero; será una nueva ciudad dentro de Dubái", soltaron.





Posteriormente, este medio recorrió las oficinas de la división de innovación del DIFC, cuya estrategia se apoya en tres grandes ecosistemas. El primero en desarrollarse fue el de las fintech, que ya ha acelerado a más de 200 compañías según detallaron puertas adentro. El segundo es el dedicado a la Inteligencia Artificial (IA), que busca atraer a más de 500 firmas y capacitar a empleados del sector público y del sector privado; según la hipótesis del DIFC, entrenar correctamente a la fuerza laboral en el uso de la IA podría elevar la productividad entre 25% y 40%. Por último, el tercer ecosistema tiene como meta conectar startups proptech, que aplican la innovación a grandes proyectos inmobiliarios.

En cuanto a la IA, el mencionado representante del DET expresó a Ámbito que, en el gobierno de Dubái, "todos los departamentos tienen un director de IA" y que la herramienta puede permitirle a los EAU "dar un salto y superar etapas de desarrollo que a países mucho más grandes les llevaría más tiempo alcanzar". Sin embargo, sostuvo que "debe ser una extensión de las capacidades humanas, no un reemplazo de las personas". "Necesitamos ser más eficientes con la misma cantidad de personas", concluyó.