Dubái, hub del comercio global: cómo opera la zona franca líder en el mundo que busca atraer a la carne argentina

Enviado especial a Emiratos Árabes Unidos.- "Con cuatro horas de vuelo llegás a un tercio de la población mundial y con ocho horas alcanzás a dos tercios". Ese es el slogan que los funcionarios y empresarios de Dubái utilizan para graficar a la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como una localización estratégica para el comercio internacional. Desde Argentina el tiempo de viaje es un poco mayor, cercano a las 20 horas con una pequeña escala, aunque Ámbito pudo averiguar in situ que allí en Medio Oriente también identifican oportunidades para el intercambio de bienes y servicios con nuestro país.

A lo largo de la última semana, este medio participó de una serie de conversaciones y entrevistas en Dubái, con foco en el rol de esta metrópoli como centro financiero y logístico. Una de ellas se llevó a cabo en una de las dependencias del Dubai Multi Commodities Center (DMCC) , una bolsa de materias primas y la cuarta zona franca más relevante del mundo, según los premios fDi Intelligence del Financial Times.

El centro trabaja fundamentalmente con los sectores de metales y piedras preciosas, materias primas agrícolas, tecnología y servicios que facilitan el comercio , como la energía, la logística y los servicios financieros. Mike Butler , líder del ecosistema del café dentro del DMCC, precisó en diálogo con la prensa latinoamericana que el objetivo principal es contribuir con buena parte de las funciones administrativas, para que las empresas puedan concentrarse exclusivamente en las ventas y el marketing.

"Lo que hacemos es conectar entre sí a las 26.000 empresas que operan con nosotros, y también conectarlas con los mercados. Nuestro objetivo final es que las compañías instaladas en el DMCC sean más productivas que cualquier otra empresa", acotó el especialista en administración de negocios.

Las estadísticas del DMCC a octubre de 2026 exhibieron que hay 289 empresas latinoamericanas registradas, de 16 países distintos. La mayor parte (el 40%) de las mismas son brasileñas, mientras que el 7% (21 firmas) son argentinas.

La principal ventana de oportunidad para las exportaciones argentinas en los Emiratos Árabes

Entre las empresas locales se destacan aquellas de la industria agroalimenticia, aunque también hay compañías que brindan servicios profesionales, así como energéticas y compañías asociadas al desarrollo de infraestructura. "Sin dudas identificamos oportunidades para Argentina. El país es un productor de carne, entre otros productos agrícolas, y recientemente anunciamos la creación de un ecosistema dedicado a la carne. Hay potencial para desarrollar ese corredor comercial", detalló Niko Karjalainen, Director Ejecutivo Senior del DMCC, ante la pregunta específica de Ámbito.

En 2022, el gobierno argentino de aquel entonces elaboró un informe sobre posibles oportunidades de expansión de las exportaciones nacionales en los Emiratos Árabes. La principal fue identificada para los alimentos y productos agropecuarios, ya que el 90% de los bienes que consume el país del Golfo son de origen importado. En particular, cereales y carnes fueron los dos productos para los cuales se pronosticó un mejor futuro, dada la baja autosuficiencia en territorio árabe y la competitividad de la producción argentina.

Actualmente los EAU compran carne a otros países por aproximadamente u$s2.700 millones anuales. Cerca del 40% corresponde a importaciones de pollo, segmento que tiene a Brasil como proveedor hegemónico.

Argentina todavía explica apenas el 0,3% de estas adquisiciones, aunque el país puede aprovechar el crecimiento de la demanda emiratí de carnes premium para el circuito de restaurantes y hoteles, para lo cual la industria local avanza en el desarrollo de certificaciones halal, necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de la ley islámica. Por otra parte, organizaciones del sector, como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, advierten que Dubái puede ser una plataforma importante para incrementar las ventas al sudeste asiático, el principal objetivo a futuro de los países productores de carne.

El diferencial del DMCC: qué ventajas obtienen las empresas por comerciar a través de la zona franca

En cuanto a las diferencias entre una empresa que opera con la plataforma del DMCC y otra que lo hace por cuenta propia, Butler puso de ejemplo las ventajas que obtienen las firmas de la industria cafetera. En primer lugar, señaló, la entidad facilita el contacto con tres o cuatro compañías de logística que ofrecen tarifas más económicas para los miembros de la zona franca que deseen transportar su producto desde, por ejemplo, Brasil o Colombia, hacia Medio Oriente.

En segundo lugar, agregó, el DMCC se ocupa de almacenar la mercadería una vez que arriba al puerto, alquilar un depósito y contratar el personal para esas tareas. "Gestionar todo eso desde otro país puede resultar prácticamente imposible", sostuvo, además de resaltar que también pueden facilitar las inversiones de capital necesarias para tareas como el tostado y el envasado del café.

DMCC Coffee Center.

Luego, la empresa sudamericana necesita encontrar compradores para su producto. Si bien puede hacerlo con una eficaz estrategia de marketing, desde el centro aseguran que ya cuentan con una amplia red de contactos interesados en el café de América del Sur para hacer el "match" de manera gratuita.

Por otra parte, en Dubái resaltan de manera constante el atractivo del Emirato en materia fiscal y de seguridad jurídica. Respecto del primer punto, subrayan la ausencia de tributo alguno sobre la renta personal (o lo que en Argentina se conoce como impuesto a las ganancias) y que el impuesto corporativo es del 9%, con algunas exenciones dependiendo el caso.

La importancia de Latinoamérica para los funcionarios de Dubái

Desde el Departamento de Economía y Turismo (DET) del gobierno de Dubái destacaron que la ciudad necesita de muchos productos que Latinoamérica fabrica de manera competitiva y aseguraron que "existe una relación de complementariedad muy importante entre ambas regiones".

"Si observo el turismo, por ejemplo, los viajeros pueden aportar mucho valor al Emirato. También hay oportunidades para que las empresas latinoamericanas se establezcan aquí y utilicen la ciudad como plataforma para llegar al resto del mundo", acotó un representante del DET.