El organismo actualizó las condiciones para acceder al régimen y precisó los requisitos de inscripción y certificación de los empleadores. La medida incorpora expresamente a las cooperativas y establece nuevas pautas de caracterización para las entidades sin fines de lucro.

Las alícuotas establecidas son del 1% para las grandes empresas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo modificaciones en los requisitos que deben cumplir las empresas y entidades sin fines de lucro para determinar e ingresar sus contribuciones al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La actualización normativa incorpora expresamente a las cooperativas y cooperativas efectoras dentro del procedimiento de certificación MiPyME y establece nuevas condiciones para su encuadramiento en el régimen.

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La medida fue oficializada este miércoles 25 de noviembre mediante la Resolución General 5928/2026 , publicada en el Boletín Oficial, que modifica disposiciones de la Resolución General 5907 y su complementaria.

El cambio responde a un planteo de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía, que solicitó contemplar expresamente en la reglamentación la posibilidad de que las cooperativas obtengan el Certificado MiPyME, conforme al procedimiento vigente.

De esta manera, el organismo precisó los mecanismos de acreditación que deben cumplir los empleadores para acceder al tratamiento contributivo correspondiente a su categoría dentro del FAL.

La normativa establece que los empleadores que busquen ser considerados micro, pequeñas o medianas empresas deberán contar con el Certificado MiPyME vigente durante el período fiscal devengado y encontrarse registrados en el Sistema Registral de ARCA bajo alguna de las categorías habilitadas.

La medida fue oficializada este miércoles 25 de noviembre mediante la Resolución General 5928/2026

En este esquema, las cooperativas y cooperativas efectoras deberán acreditar su condición mediante el Certificado MiPyME, mientras que las demás entidades sin fines de lucro comprendidas en el régimen tendrán que cumplir con un procedimiento específico de calificación.

Para estas últimas, la reglamentación contempla determinadas formas jurídicas, entre ellas asociaciones, fundaciones, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras y entidades religiosas.

Además, deberán tramitar su calificación ante la autoridad competente en materia de pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

La actualización también establece que la caracterización en el Sistema Registral dependerá de la vigencia de la certificación o calificación correspondiente.

Cómo quedan las categorías y los códigos de registración

La resolución distingue los códigos que ARCA utilizará para identificar a los empleadores según su tamaño y naturaleza jurídica.

Para las micro, pequeñas y medianas empresas se mantienen los códigos 272, 274, 351 y 352, correspondientes a las distintas categorías y tramos previstos por la legislación.

En tanto, para las entidades sin fines de lucro se establecen los códigos 647, 648, 649 y 650, que permiten diferenciarlas según su clasificación como micro, pequeñas o medianas entidades.

Por otra parte, aquellas entidades sin fines de lucro cuya solicitud de calificación sea rechazada por la autoridad competente serán identificadas mediante el código 646.

La caracterización tendrá validez desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador. Una vez vencido ese plazo, las entidades sin fines de lucro deberán renovar su calificación para mantener el encuadramiento correspondiente.

Los empleadores podrán consultar su situación a través del servicio con Clave Fiscal denominado Sistema Registral, dentro de la sección de caracterizaciones.

Cómo funciona el Fondo de Asistencia Laboral y cuánto deben aportar las empresas

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 como un mecanismo destinado a contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones derivadas de la extinción de contratos laborales en el sector privado.

El régimen alcanza a trabajadores registrados con una antigüedad no inferior a 12 meses al momento de finalizar la relación laboral, bajo las condiciones establecidas por la legislación.

Su financiamiento se realiza mediante contribuciones mensuales calculadas sobre la masa salarial computable para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las alícuotas establecidas son del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para las entidades sin fines de lucro asimiladas a estas categorías.

La nueva resolución no modifica esos porcentajes, sino que precisa las condiciones que deben cumplir los empleadores para acreditar su clasificación y aplicar la alícuota correspondiente.