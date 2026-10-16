¿Vuelve a postergarse la puesta en marcha del FAL? Las cámaras del mercado pidieron una nueva prórroga

Solicitaron más tiempo para completar las adecuaciones operativas y tecnológicas necesarias, según pudo saber Ámbito. El pedido se fundamenta en que la reglamentación definitiva de la CNV se publicó a mediados de septiembre, mientras que la de ARCA llegó recién el 1° de octubre.

Según pudo saber Ámbito, las cámaras del mercado de capitales solicitaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una prórroga de un mes para completar las adecuaciones operativas y tecnológicas necesarias.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) tiene previsto comenzar a funcionar el próximo 1° de noviembre , según la resolución de Economía, pero su puesta en marcha podría volver a postergarse . Según pudo saber Ámbito , las cámaras del mercado de capitales solicitaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una prórroga de un mes para completar las adecuaciones operativas y tecnológicas necesarias. Además, advirtieron que el cronograma vigente las obligaría a presentar un balance anual por apenas un mes de aportes , con los costos que eso implica.

La presentación fue realizada de manera conjunta por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB) . El pedido se fundamenta en que la reglamentación definitiva de la CNV se publicó a mediados de septiembre , mientras que la de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegó recién el 1° de octubre .

Por su parte, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) también presentó una nota, aunque no respondió a las consultas de este medio. Por el momento, las cámaras no recibieron una respuesta oficial , aunque la postergación podría ayudar al Gobierno a mantener en orden las cuentas públicas , sobre todo considerando que la recaudación de noviembre y diciembre no sería tan cuantiosa.

El pedido de las cámaras apunta a ganar un mes adicional, pero la posibilidad de demorar la implementación tiene un límite. La puesta en marcha no podría postergarse más allá de diciembre sin pasar por el Congreso , ya que se debería realizar una modificación de la reforma laboral para ello.

El cronograma vigente establece el 1° de noviembre como fecha de inicio del esquema. A partir de allí, los aportes patronales se canalizarán a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) administrados por entidades habilitadas. El sistema prevé contribuciones del 2,5% para las empresas del universo pyme y del 1% para las grandes compañías.

La demora en completar la reglamentación es uno de los argumentos centrales de las entidades. En las últimas semanas, la CNV definió las condiciones para los vehículos que administrarán los recursos, amplió el menú de inversiones elegibles y estableció mecanismos para identificar a las empresas y asignar de oficio a aquellas que no seleccionen un fondo en tiempo y forma. Con la normativa de ARCA publicada recién a comienzos de octubre, las cámaras consideran que el tiempo disponible para adaptar los sistemas quedó acotado.

A eso se suma un aspecto económico: si los aportes comienzan a ingresar en diciembre, con la puesta en marcha el 1° de noviembre, las entidades habilitadas se verían obligadas a realizar un balance anual por un período de actividad de apenas un mes, lo cual incrementaría los costos operativos.

Asimismo, la presentación incluyó un pedido de extensión del período de carencia del Fondo de seis a doce meses para el armado de las carteras de inversión. El objetivo es darles más tiempo a los administradores para estructurar los portafolios de acuerdo con las reglas de diversificación y los activos habilitados por la normativa.

Esto implicaría que, si se prorroga la puesta en marcha, los fondos recién podrían utilizarse después de las elecciones de 2027.

Las cámaras también señalaron que el calendario de implementación coincide prácticamente con las ventanas de portabilidad previstas para junio y diciembre. Ese mecanismo permite a las empresas trasladar sus recursos a otro vehículo o prestador. Según argumentaron, contar con un plazo mayor facilitaría la organización de las carteras en una etapa inicial en la que todavía deben ajustarse los procedimientos operativos.