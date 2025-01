Primeras definiciones económicas de Donald Trump: combustibles fósiles, Marte y proteccionismo marcan su agenda

"Si trabajamos juntos no hay nada que o podamos hacer ni nada que no podamos alcanzar", dijo en la recta final de su discurso. "No hay nada imposible. Estoy ante vosotros como prueba viviente de que nada es imposible. En EE UU, lo imposible es lo que mejor hacemos", afirmó.

Por último, el nuevo presidente estadounidense aseguró: "Nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses y nuestra edad dorada acaba de comenzar. Gracias. Dios bendiga a Estados Unidos", cerró.

Aranceles e impuestos

El presidente Donald Trump aseguró el lunes que impondrá aranceles e impuestos a los países para enriquecer a los estadounidenses, prometió una revisión del sistema comercial y dijo que Estados Unidos establecerá un "servicio de ingresos externos".

"Estamos estableciendo el servicio de ingresos externos para recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. Serán ingentes cantidades de dinero que entrarán en nuestra tesorería, procedentes de fuentes extranjeras", dijo en su discurso de investidura.

Emergencia y crisis

"Voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur con México. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden", expresó Donald Trump.

También aseveró que "la crisis inflacionaria fue causada por el gasto excesivo y la escalada de los precios de la energía, y por eso hoy también declararé una emergencia energética nacional.¡Perfora, bebé, perfora!".

Y cerró: "Hace solo unos meses, en un hermoso campo de Pensilvania, una bala de un asesino atravesó mi oreja, pero sentí entonces, y lo creo aún más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados Unidos."