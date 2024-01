Verano 2024: viajar en auto desde Buenos Aires a la Costa aumentó 320% en un año

En concreto, si se considera que un auto mediano consume 10 litros de combustible cada 100 kilómetros, se necesitarán unos 40 litros para recorrer los poco más de 400 kilómetros que separan la Ciudad de Buenos Aires de Mar del Plata. Esto es, unos 83 litros para hacer el trayecto ida y vuelta (sin contemplar los consumos en el destino).

En ese escenario, si se toman como parámetros los valores del combustible de YPF en la Ciudad de Buenos Aires (en el Interior suele ser más cara), se gastarán unos $58.100 si se carga nafta súper y $71.540 en caso de elegir la variante premium. Para hacer el mismo recorrido en el verano de 2023, había que gastar $13.000 y $16.380, respectivamente.

A eso hay que sumarle los peajes. Si se contemplan los valores de las estaciones Dock Sud, Hudson, Samborombón y Maipú, ida y vuelta por fuera de la hora pico, el total asciende a $4.800. El año pasado, para pasar por esos peajes, había que pagar $1.800.

Verano 2024: una temporada marcada por la incertidumbre

MAR DEL PLATA VERANO La temporada de verano 2024 comenzó con menos ocupación en los principales destinos turístico

Estos aumentos, que no se limitan sólo al combustible y los peajes, sino que también se extienden a los alquileres, los alimentos y distintos artículos de consumo básico, impactan de manera negativa en los principales centros turísticos del país.

“Para el bolsillo del turista local, los aumentos en destinos locales promedian el 250% interanual. A su vez, frente a la última devaluación del tipo de cambio oficial sumado a los impuestos y percepciones, los destinos internacionales se encarecieron en pesos hasta 579% en forma interanual”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

A raíz de ello, es que casi la mitad de los argentinos que pertenecen a los sectores sociales piensan en no salir de vacaciones este verano, mientras que el 17% no sabe si lo hará o no y el 37% sí piensa hacerlo: dentro de este universo, un 25% dijo que viajará dentro del país, según un informe de D'Alessio IROL.

Esta realidad se refleja, al menos en los primeros días de enero, en una menor concurrencia en las playas en relación a veranos anteriores. Por ejemplo, Mar del Plata cuenta apenas con un 60% de ocupación, según cifras provistas por el tesorero de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, Eduardo Mayer que recogió la agencia NA.

Empresarios del sector turístico de la ciudad Feliz confían, de todas maneras, que a partir de la segunda semana de enero el nivel de ocupación se incremente. Aunque aclaran que las estadías se reducirán y los visitantes se quedarán “sólo cuatro o cinco días”.

En tanto, en Pinamar la ocupación actual es del 75%, según datos proporcionados por el Observatorio Turístico y Económico del Municipio. El año pasado, la cifra al comenzar la temporada había sido del 91%.

Villa Gesell, por su parte, está al 60% de su ocupación, según informó su intendente Gustavo Barrera en declaraciones a Radio 10, quien detalló: “En otros años para esta época ya estábamos al 100%. Con la situación económica, con los aumentos de combustible, esto no solo va a influir en los que quieran tomarse unos días en la Costa. Aquel que tiene un dinero para irse de vacaciones lo va a pensar".