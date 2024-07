Dólar MEP y CCL abren la semana en alza, pero siguen $100 por debajo del blue

Según el head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, la autoridad monetaria está inyectando aproximadamente u$s116 millones por día para pisar el valor de los financieros.

El Gobierno sacrifica reservas para contener la brecha cambiaria

El Gobierno dio inicio recientemente a una nueva etapa del plan económico, cuyos objetivos principales son secar de pesos la economía y achicar la brecha.

En ese sentido, por un lado el Gobierno busca ofertar en el CCL el equivalente a $2,5 billones, que son los pesos que el Central emitió por la compra de divisas en el mercado oficial de cambios. Esto equivaldría a una pérdida de aproximadamente u$s1.900 millones.

"Está claro que esta nueva condición de cerrar una nueva canilla de emisión no es algo planeado dentro del programa monetario, sino que el Gobierno no se siente cómodo con una brecha cambiaria rondando el 60% y decide intervenir para reducirla de manera discrecional, dado que el BCRA no planteará una estrategia ni comunicará los montos por los cuales se interviene en el mercado de bonos", dijeron desde la consultora Invecq.

"Es difícil pensar que el BCRA pueda acumular reservas en un contexto de expectativas de devaluación al alza, pero en vez de convalidar que el tipo de cambio de equilibrio se encuentra en el techo, el equipo económico quiere forzarlo hacia el piso", acotaron.

Paralelamente, días atrás consiguió reducir en un 80% el stock de puts de los bancos, que implicaba una emisión potencial de $17 billones.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de julio

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista opera a $927,50. El mismo precio de cierre del pasado viernes.

A cuánto se negocia el dólar futuro hoy, lunes 22 de julio

En el Matba Rofex, el dólar descomprime levemente en la parte más corta de la curva. En tanto, para fines de diciembre presiona y escala 0,2% en noviembre hasta los $1.122,5 y 0,3% en diciembre hata $1.178,0.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 22 de julio

El dólar blue opera a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de julio

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) opera a $1.513,60.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.361,68, según Bitso.