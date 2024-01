Verano 2024 y bolsillo: casi la mitad de la clase media piensa en no salir de vacaciones

Según una encuesta de D'Alessio IROL, gran parte de los argentinos no se irá de vacaciones este verano. Los que sí lo harán, ¿qué destinos eligen y cómo van a pagar sus gastos?

Casi de la mitad (específicamente un 46%) de los argentinos que pertenecen a los sectores sociales medios piensa en no salir de vacaciones en este verano, el 17% no sabe si lo hará o no y apenas un 37% sí piensa hacerlo.