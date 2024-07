ANSES tiene que definir plus y bono para jubilados en los próximos días

Apenas el Gobierno defina cuál va a ser el nuevo Salario Mínimo Vital y Movil (SMVM) la ANSES estará en condiciones de decir si abona un nuevo plus para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y con 30 años de aporte. El beneficio es por la diferencia con el SMVM.

El pasado 18 de julio la reunión del Consejo del Salario no logró un acuerdo entre empresarios y sindicalistas para subir el SMVM. Desde mayo es de $334.315,12 lo que habilitaba a un plus de unos $9.900 pesos de los haberes mínimos. Ahora, cuando el Gobierno defina el nuevo salario, se tendrá que activar el plus.