El oro de San Juan vuelve a brillar de la mano de Hualilán, el "yacimiento bendecido"

Golden Mining entregó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la fase de explotación del proyecto el 27 de abril de 2023. La evaluación comenzó el 4 de agosto de 2023, resaltando la adición de recursos geológicos de 796.467 onzas de oro equivalentes (Oz de AuEq).

En agosto de 2023, la Comisión de Evaluación Medioambiental Minera (CEMAM) se congregó en una sesión extraordinaria para revisar el proyecto, contando con la participación de la empresa. En los meses subsiguientes, se hicieron varias solicitudes de información adicional para completar la evaluación necesaria.

El alcance de la DIA abarca 19 derechos mineros, incluidos los Grupos Mineros Hualilán N° 1 y N° 2, entre otros. La gestión ambiental del proyecto, incorpora innovaciones significativas, entre ellas, destaca una red automatizada de monitoreo de agua superficiales y subterránea, junto con un sistema de alerta temprana para la prevención de impactos ambientales. Se implementará un plan de revegetación que cubrirá el 60% del área influenciada y programa específicos de protección de flora y fauna nativa.

Con la licencia social para operar en sus manos Sonia Delgado, que además es vicepresidenta de Golden Mining, habló con Energy Report sobre el desafío de poner en producción una mina de oro en la provincia. "La compañía fue visionaria, delegó la construcción de un proyecto en una mujer y estamos obteniendo resultados, lo que demuestra que la capacidad no tiene género", sentenció.

Sonia Delgado

Periodista: San Juan tuvo que esperar 17 años para que una minera aurífera obtenga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ¿qué sienten desde la compañía ante esta situación?

Sonia Delgado: La verdad que estamos muy contentos, porque el trabajo valió la pena. Después de 17 años, la provincia otorga una DIA a un nuevo proyecto aurífero, ya que la vez anterior fue para un proyecto de cobre, estamos muy satisfechos. Hoy tenemos la DIA para pasar a la siguiente etapa, es el puntapié inicial de otras etapas que se vienen, que van a ser muy importantes y nos van a llevar hasta la producción.

Periodista: ¿Con la llegada del gobernador Marcelo Orrego se aceleró el proceso para poder obtener la DIA?

S.D.: Sí, el gobernador Orrego tomó la bandera de la minería. No puede ser de otra manera. Vivimos en una provincia que está compuesta por un 78% de cerro. Tenemos un potencial geológico extraordinario, mucho de este porcentaje inexplorado. Y tenemos grandes proyectos de cobre también que van a impulsar la economía, no solamente de San Juan, sino del país.

Periodista: Si hablamos de impulsar la economía, el proyecto se encuentra ubicado en Ullum, un lugar donde la gente tiene muchas necesidades, ¿qué expectativas existen ante la posibilidad concreta de desarrollar el proyecto?

S.D.: Sí, Ullum es un departamento con muchas necesidades económicas, con muchas carencias de todo tipo y están muy expectantes con la posibilidad de producción de Hualilán. No obstante nosotros somos muy prudentes y muy responsables en cuanto a la comunicación transparente y el trabajo que venimos haciendo con la comunidad. Nuestra idea es hacer minería responsable, y sustentable y eso es lo que venimos haciendo. Esto quiere decir que no vamos a generar una dependencia, la idea es desarrollar emprendedores y proveedores para que puedan trabajar en cualquier actividad y cualquier industria, no solamente con la minería.

Periodista: ¿Ya trabajan con las comunidades locales para prepararlos para cuando comience la construcción y luego la producción?

S.D.: Venimos trabajando hace tiempo, somos como un ave exótica. Empezamos a hacer relacionamiento comunitario desde el 2018. Y Hualilán tiró sus primeros pozos con una campaña muy típica, 2.000 metros, a fines de 2019. Luego 5.000 metros en el 2020, en plena pandemia, y después durante 30 meses continuado sin parar, con un récord nacional con 250.000 metros perforados, más de 800 pozos de diamantina. Pero empezamos a hacer relacionamiento comunitario y trabajo social en el 2018, y desde ahí no paramos. Hemos creado la Orquesta Escuela en Ullum, y fue un gusto ver un video de los chicos ya de 7 años tocando violín. Hemos trabajado también en talleres de introducción a la joyería, que han hecho unos trabajos espectaculares, también ceramistas. Hemos hecho trabajos de programas de emprendedurismo con la Universidad Católica de Cuyo. Y todo desde cero, desde enseñarles a armar un proyecto hasta hacer el seguimiento. Hemos financiado el único laboratorio de ensayo de fuego en el país. Hemos hecho un pozo de agua para la comunidad de Ullum. Se han entregado 700 viviendas y como no tenían agua nosotros hemos realizado toda la infraestructura para que tengan acceso a algo tan fundamental como el agua.

Periodista: ¿En la comunidad son conscientes de los beneficios que le pueden llegar con el desarrollo de Hualilán?

S.D.: Sin lugar a dudas. Además, nosotros tenemos también al 60% de nuestro personal que es de Ullum, los cuales fueron capacitados por la compañía y fueron rotando de lugares donde han adquirido diferentes habilidades y hoy están en condiciones de trabajar en cualquier proyecto.

Periodista: ¿Cuánta gente trabajará en la construcción y cuándo comenzarán las obras?

S.D.: No puedo adelantar eso todavía, porque la realidad es que estamos trabajando en otros contratos. Estos modificarían un poco los tiempos que normalmente se tienen en el minería para producción o construcción. También estamos en la etapa de permisos sectoriales. Y si se cierran estos contratos de los hablo, seguramente vamos a estar haciendo otras notas más adelante. Con respecto al inicio de la construcción depende de esto que te estoy diciendo, estos contratos no te los puedo adelantar porque tengo una cláusula de confidencialidad muy importante y eso nos daría la posibilidad de intentar en ponernos en producción antes.

Periodista: ¿Por qué dice que Hualilán es una mina “bendecida”?

S.D.: Hualilán tiene muchas características que hacen que diga que está bendecida: queda solamente a 90 minutos de la ciudad capital de San Juan, lo que nos facilita la logística de una manera extraordinaria, por ruta pavimentada. Además de eso no tenemos áreas sensibles ambientalmente hablando: no tenemos glaciares, periglaciares, glaciares de roca. Tenemos agua, infraestructura eléctrica preexistente, una la línea de 500 kv pasa por Hualilán; no tenemos problemas climatológicos porque estamos en la precordillera, a solamente a 800 metros sobre el nivel del mar; trabajamos todo el año sin parar, somos un proyecto prácticamente bendecido y que cualquiera quisiera tener. Además de todo esto, el yacimiento descubierto es totalmente nuevo, no tiene que ver con el Hualilán antiguo, está a 3,5 kilómetros, abierto a todas las direcciones. A día de hoy hemos obtenido 19 pertenencias mineras, pero nosotros tenemos conformado un distrito minero y tenemos muchas más pertenencias para explorar y es lo que estamos haciendo en ese momento.

Periodista: ¿En qué se basan para afirmar que van a realizar una minería responsable y sustentable?

S.D.: Siempre digo que hacemos minería responsable y sustentable, por que estamos trabajando siempre en consonancia con el Pacto Global. Los objetivos del Pacto Global los hemos cumplido, por ejemplo, somos la única empresa minera que ha logrado medir su huella de carbono y por segundo año consecutivo pudimos certificar internacionalmente carbono 100% neutral. Creo que eso es importante porque si hablamos de una nueva minería, la nueva minería tiene que demostrar que somos ambientalmente sustentables, que somos socialmente inclusivos y que somos económicamente rentables.

Periodista: El informe presentado por la empresa menciona el empleo de 800 trabajadores mineros para la producción, ¿cómo es el diálogo con el sindicato AOMA?

S.D.: Tengo una excelente relación con Iván Malla (el secretario general de AOMA San Juan), con su hermano Raúl. Son mineros que tienen mucha experiencia, así que seguramente vamos a trabajar muy bien en conjunto.

Periodista: No es habitual ver a las mujeres en la toma de decisiones de las compañías mineras y es para celebrarlo, ¿cómo fueron las primeras miradas al recibir esa responsabilidad?

S.D.: Challenger Gold tomó una decisión que fue muy importante para todas, hablando del género. Incluir a una mujer en su directorio, como directora ejecutiva es algo histórico. Y hoy integro el directorio de una compañía internacional minera. Sabemos que la minería es una industria tradicionalmente masculina y la inserción de la mujer está costando, si bien estamos avanzando, no se ven mujeres todavía en puestos jerárquicos de toma de decisión real. En ese sentido, creo que Challenger Gold fue visionaria. Es una compañía que delegó la construcción de un proyecto en una mujer y creo que estamos obteniendo resultados, lo que demuestra que la capacidad no tiene género y que no importa a la hora de gestionar y de llevar adelante un proyecto y obtener resultados.

Periodista: ¿Cuánto suma a tu trabajo el plus de haber trabajado en la Secretaria de Minería provincial? ¿Te ayuda ese conocimiento previo a la hora de tomar decisiones?

S.D.: Sí, tengo ese plus, ya conozco la parte del Estado bastante bien, durante muchos años trabajé en el allí, sé cuáles son las necesidades del Estado, fui Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable, hice mucho territorio y es un plus que tengo que me sirve ahora para la parte privada, creo que es una combinación perfecta.

Periodista: Sos un ejemplo para que otras empresas internacionales y nacionales pueden ver que las mujeres tienen la capacidad de encabezar un proyecto minero y que el género no tiene nada que ver a la hora de tomar decisiones ¿lo ves así?

S.D.: Sin lugar a dudas, lo que faltan son oportunidades. No es que no tengamos la capacidad, lo que no tenemos son oportunidades. No creo en un cupo femenino para nada, ni para los partidos políticos, ni para las empresas, sí reconozco que lamentablemente son necesarios, y digo lamentablemente, porque es la única forma de acceder, pero creo que la capacidad no tiene nada que ver con un cupo. Yo accedo a determinado cargo, a determinado lugar o debería ser así por capacidad, por lo que tiene y no por ser mujer, a mí no me gustaría llegar a un lugar y tener un cargo por ser mujer, para cumplir un cupo, porque si es por eso te ponen en cualquier lugar y se cumple el cupo. Lo que necesitamos es tener la oportunidad de acceder a cargos jerárquicos importantes, de toma de decisión real, y ni hablar de integrar un holding internacional, que sería fabuloso para la industria y para Argentina.

Periodista: Lo que sí podemos decir es que las mujeres van a tener un acceso más fácil en Hualilán, teniéndote a vos liderando este proyecto minero...

S.D.: Sí, claro, por supuesto, de hecho es mi sueño, y están trabajando en las áreas de responsabilidad de relacionamiento comunitario, de responsabilidad social, la responsabilidad de medio ambiente también, gerentes de finanzas, contadoras, en el área de geología, hay muchas mujeres en Hualilán.

Periodista: ¿Qué mensaje final de esta entrevista te gustaría dejar?

S.D.: Creo que la Argentina, en estos momentos, se encuentra ante una posibilidad única de ser minera. Tenemos minerales que son estratégicos para el mundo y que es una oportunidad que no podemos desaprovechar, hay que generar herramientas para que las inversiones lleguen. En ese sentido, quiero destacar que el RIGI es una herramienta, pero es una herramienta más. Ayuda, pero sí hay mucho trabajo por delante. Hay que seguir generando confianza para que los inversores sigan invirtiendo en la provincia y en el país en general.