Lollapalooza Argentina 2025, día 3: un cierre vibrante con Olivia Rodrigo, Benson Boone, Nathy Peluso y Tan Biónica

LOLLA_ARG2025_0323_174833-1406_ALIVECOVERAGE.jpg Girl in Red comenzó a preparar la energía del Flow Stage con su característico indie pop. @ALIVECOVERAGE

Bajo lluvias temporales y la enorme intención de que el clima mejore, Girl in Red abrió lugar en el Flow para brindar un potente show y hacer saltar a cada persona. La cantante y productora noruega de 26 años, se encontraba con gripe pero aún así la dulzura y fuerza de su voz fue única, y el paseo por sus temas indie pop más destacados, como “We Fell In Love In October”, un viaje inolvidable. Nathy Peluso fue el enganche perfecto para comenzar a sonar en el Samsung, destacar la calidad de artistas nacionales y brindar una performance que combinó ritmos latinos, urbanos y pop.

El momento de los headliners: la locura y euforia por Olivia Rodrigo

La última noche le dio la bienvenida a Benson Boone, el cantautor estadounidense de 22 años reconocido por sus himnos “In The Stars” y “Beautiful Things”, quien realizó una destacada performance. Su presencia y actitud única, la potencia y calidad de su voz en cada melodía, sus famosos backflips (las mortales hacia atrás y otras acrobacias), su vestuario con la bandera de Argentina y su capacidad por hacer emocionar y sentir a cada una de las personas, fue el resumen de lo que fue un sorprendente show que dejó a todos con ganas de más. Paralelamente, Rawayana, la banda venezolana, realizó un enérgico y divertido show en el Alternative con su característico trippy pop.

La magia del último día tenía que contar sin dudas con la presencia de Tan Bionica. El escenario Samsung abrazó la histórica y legendaria banda argentina de pop rock, donde se vivió un show cargado de energía, sus temas más destacados y un público frenético por corear cada palabra y celebrar la magia de Chano que continúa removiendo a sus seguidores. Tras la presentación de JPEGMagia en el Perry’s, destacado por su rap experimental y crítica social, llegó nuevamente el esperado momento del show de drones más grande de Latinoamérica. El espectáculo contó con más de 1.100 drones, estuvo a cargo de Lumasky y deslumbró con grandes y coloridas imágenes.

LOLLA_ARG2025_0323_221712-DV2A0874_ @CATAALMADA_MUSIC.jpg El último día coronó con la presentación del ícono del pop Olivia Rodrigo. @CATAALMADA_MUSIC

Ahora sí, el momento que todos estaban esperando: Olivia Rodrigo. Sin dudas que sabe como enloquecer al público argentino. La euforia, entusiasmo y emoción por ver a la icónica artista pop de 22 años, generó algunas interrupciones en el concierto, el cuál tuvo que pausarse por unos minutos debido a motivos de seguridad y con el objetivo de que la gente genere más distancia. Una multitud cantó a todo pulmón cada letra de todas las canciones con una potencia indescriptible y que hacía vibrar a cada persona en el lugar. El show explotó con la entrada de “Obsessed”, y luego su repertorio realizó un viaje por las canciones del disco SOUR y GUTS. Olivia deslumbró a los fanáticos con un vestuario rojo y una esencia magnética, dulce y carismática, que la eleva a lo alto del podio para afirmar por qué es la artista del momento.

“Drivers License”, “Deja Vu”, “So American” y “Vampire”, fueron algunos de los himnos que sonaron en la noche. La ídola pop quedó impactada y sorprendida con la respuesta del público argentino y reiteró en varias ocasiones su amor por nuestros seguidores y por la potencia con la que las personas vivían y sentían cada canción. En un show frenético, enérgico y descontrolado de emoción, una de las headliners más esperadas se despidió con una gran ovación que mantiene la expectativa intacta para que la artista regrese con un show en solitario.

El Lollapalooza Argentina 2025 se despidió con el extraordinario set de Rüfüs Du Sol en el Samsung Stage. El grupo de dance alternativo originario de Australia, ofreció un cautivante espectáculo para sumergir a todos los presentes en una atmósfera de energía y buenas vibras con visuales, luces y sonidos que completaban la escena. Los tres días del festival brindaron una serie de recuerdos, momentos y sentimientos únicos, destacado por tener un desfile de artistas y bandas, tanto nacionales como internacionales, de un nivel excepcional. En un espacio que centra a la música como lema principal, surge la magia y la sensación de que todo es posible, logrando que cada fanático y persona presente se lleve consigo el deslumbramiento del arte y la cultura.