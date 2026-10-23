La Pampa busca captar inversiones para Vaca Muerta con beneficios fiscales y rondas de negocios

El 5 de noviembre, en Buenos Aires, La Pampa Negocios 360 reunirá a empresas, inversores y compradores. La provincia anunciará incentivos fiscales y financieros para atraer nuevas radicaciones y ampliar su oferta de servicios para la industria energética.

La Pampa Negocios 360. La jornada se realizará el 5 de noviembre, de 9 a 18, en el Golden Center de la Ciudad de Buenos Aires.

La Pampa busca posicionarse como un nuevo polo de inversiones y servicios para la industria energética, con especial atención a las oportunidades que genera el crecimiento de Vaca Muerta . El próximo 5 de noviembre, en Buenos Aires , la provincia presentará una estrategia para conectar empresas, compradores e inversores, con rondas de negocios y el anuncio de un paquete de beneficios fiscales y financieros destinado a compañías que busquen radicarse u operar en su territorio.

La iniciativa se canalizará a través de La Pampa Negocios 360 , un encuentro que se realizará de 9 a 18 en el Golden Center , bajo el lema "Hacé match con La Pampa". La propuesta apunta a transformar los contactos empresariales en acuerdos comerciales, nuevas inversiones y generación de empleo, con oportunidades que abarcan desde la provisión de servicios para el sector energético hasta la agroindustria, las energías renovables y la economía del conocimiento.

Uno de los ejes será la presentación de incentivos para facilitar la llegada de empresas. El esquema contempla beneficios vinculados con la generación de empleo, exenciones tributarias, financiamiento bonificado y disponibilidad de infraestructura en parques industriales y en la Zona Franca de General Pico. “Es un paquete de incentivos estratégicos para la economía” , sintetizó el gobernador Sergio Ziliotto al referirse a la iniciativa.

La ubicación de La Pampa, entre los principales centros industriales del país y la cuenca neuquina, es uno de los argumentos con los que el gobierno provincial busca atraer nuevas radicaciones. El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta abre oportunidades para transportistas, constructoras, empresas de servicios industriales y proveedores que puedan abastecer las operaciones de petróleo y gas.

Con más de 62.300 luminarias LED instaladas en calles, rutas y puestos camineros, el balance provincial 2025 registra un ahorro energético de 9,4 millones de kWh y un 37% de ahorro económico.

La estrategia apunta a que parte de esa demanda encuentre respuesta en empresas radicadas en territorio pampeano, aprovechando la infraestructura productiva y la posibilidad de desarrollar servicios para una industria que necesita ampliar su capacidad operativa.

El encuentro buscará vincular esa oferta con las necesidades de compradores e inversores mediante rondas de negocios nacionales e internacionales, reuniones sectoriales, espacios de networking y una agenda institucional. La intención es que las relaciones comerciales puedan continuar después de la jornada y avanzar hacia proyectos concretos.

“Queremos que La Pampa Negocios 360 sea mucho más que una vidriera de la producción provincial. Buscamos que las empresas encuentren contrapartes, identifiquen oportunidades y avancen hacia relaciones comerciales concretas. El matchmaking permite conectar capacidades y convertirlas en nuevos negocios, inversiones y empleo”, señaló Sebastián Lastiri, director ejecutivo de ICOMEX.

Los incentivos y las condiciones para invertir

La provincia también buscará destacar sus indicadores económicos y las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos. Según datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación citados en la presentación, La Pampa fue la segunda jurisdicción con menor deuda pública per cápita en 2025. Además, se ubicó quinta entre las provincias que más crecieron en los últimos 20 años, de acuerdo con la serie histórica del valor agregado bruto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El equilibrio fiscal, la disponibilidad de suelo y recursos naturales y la infraestructura productiva forman parte de los atributos que el gobierno provincial pretende poner en consideración de los inversores. El desafío es convertir esas condiciones en nuevas radicaciones, ampliaciones de plantas y proyectos que generen empleo y actividad económica.

“No hay desarrollo posible si no es a través de la producción. Esa producción genera trabajo, ese trabajo genera inclusión y esa inclusión permite el desarrollo en cada espacio geográfico de nuestro territorio”, sostuvo Ziliotto.

Energía, tecnología y agroindustria: los sectores que busca impulsar

La convocatoria no se limita a la cadena de proveedores de petróleo y gas. La Pampa también busca atraer inversiones en energías renovables, servicios basados en el conocimiento, producción agropecuaria bajo riego y agroindustria, con el objetivo de diversificar su matriz productiva.

En energía, la provincia impulsa una estrategia que combina generación solar, eólica, hidroeléctrica, biogás y generación distribuida. Cuenta con una potencia renovable instalada y proyectada de 157,2 megavatios (MW) y se propone que, para 2027, el 36% de su demanda eléctrica se abastezca mediante contratos del mercado local de energía. La meta abre oportunidades para inversiones en generación, infraestructura y servicios tecnológicos.

La economía del conocimiento es otro de los sectores priorizados, con posibilidades en software, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y automatización. La provincia se ubicó en el cuarto puesto nacional por porcentaje de población de 20 años o más que completó estudios universitarios, según el Censo 2022. La Universidad Nacional de La Pampa, el polo tecnológico y la Zona Franca de General Pico integran el ecosistema que busca impulsar el empleo calificado y las exportaciones de servicios.

En el sector agropecuario, las áreas bajo riego sobre el río Colorado, especialmente en 25 de Mayo, ofrecen oportunidades para proyectos de alfalfa, cereales y otros cultivos. La propuesta apunta a priorizar iniciativas que incorporen tecnología, infraestructura y transformación de la producción primaria.

La agroindustria, por su parte, ofrece posibilidades para instalar plantas, ampliar instalaciones e incorporar nuevas líneas productivas en alimentos, carnes, lácteos, granos, forrajes y bioeconomía. El objetivo es avanzar en la industrialización en origen y generar productos de mayor valor agregado.

Con La Pampa Negocios 360, el gobierno provincial buscará conectar esas oportunidades con empresas interesadas en invertir, ampliar sus operaciones o acceder a nuevos mercados.





