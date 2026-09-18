Sergio Ziliotto habló sobre la disputa entre La Pampa y Mendoza por la represa Los Nihuiles: "No es un Boca-River"

El gobernador pampeano habló con Energy Report tras el fallo que suspendió el decreto de Milei que otorgaba a Mendoza el 100% de las regalías hidroeléctricas. La historia del conflicto por el Atuel.

“No me quieran canjear lo que le corresponde a La Pampa por un voto”, dijo Sergio Ziliotto al redoblar la pelea con Mendoza por las regalías de la represa Los Nihuiles.

En el segundo piso de la Casa de Gobierno de La Pampa , en pleno Centro Cívico de Santa Rosa, el gobernador Sergio Ziliotto recibió a un grupo de periodistas de Buenos Aires para hablar de la reconversión de la matriz energética provincial. En ese contexto, surgió uno de los conflictos que más atraviesan la identidad política y territorial de la provincia: el río Atuel. El encuentro transcurrió entre café, mate y unas medialunas que quedaron intactas sobre la mesa. La atención estaba puesta en otro tema: el fallo de un juez federal pampeano que suspendió el decreto del Gobierno nacional que había dispuesto que Mendoza cobrara el 100% de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles .

El edificio donde ocurrió la entrevista, una de las obras más emblemáticas de la arquitectura brutalista argentina, es parte del Centro Cívico proyectado por Clorindo Testa junto a Boris Dabinovic, Augusto Gaido y Francisco Rossi . Desde allí, Ziliotto planteó que la resolución judicial abrió un nuevo capítulo de una disputa que excede el dinero de las regalías y que, para La Pampa, está directamente relacionada con la condición interprovincial del río Atuel, el cumplimiento de acuerdos entre jurisdicciones y el federalismo.

El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric , ordenó el 16 de septiembre la suspensión inmediata de los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026 , que había dejado sin efecto el esquema de distribución vigente desde 1973 y establecido que las regalías de Los Nihuiles correspondieran íntegramente a Mendoza . La medida es cautelar e interina y permanecerá vigente hasta que se resuelva la cautelar solicitada por La Pampa. El Estado nacional tiene ahora un plazo de tres días para presentar el informe requerido por el magistrado.

Para Ziliotto, el fallo tiene además una particularidad: el mismo juez que ahora suspendió el decreto había rechazado meses atrás la cautelar presentada por La Pampa contra la reforma de la Ley de Glaciares . En mayo, Baric había rechazado el pedido para suspender la nueva normativa, aunque había declarado procedente el amparo colectivo y permitió que la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma continuara en sede judicial.

“ Es el mismo juez que nos rechazó la cautelar por glaciares ”, señaló Ziliotto durante la charla. Y enseguida vinculó ambos expedientes con una misma preocupación: el impacto que las decisiones sobre las fuentes de agua ubicadas en la Cordillera pueden tener sobre las provincias aguas abajo.

Para el gobernador, el conflicto por el Atuel no puede analizarse solamente desde la jurisdicción donde nace el río o donde están emplazadas las obras hidroeléctricas. “No se miró la Argentina como un todo”, planteó al referirse a la discusión sobre los glaciares, y cuestionó las decisiones que, según su visión, se toman sin contemplar las características geográficas, económicas y sociales de las distintas regiones del país.

El decreto de Javier Milei y el regreso del 50% de las regalías

El origen inmediato de la disputa actual está en el Decreto 982/2026, publicado el 11 de septiembre. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y estableció que la totalidad de la regalía hidroeléctrica correspondiente al Sistema Los Nihuiles fuera abonada a Mendoza, bajo el argumento de que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro de ese territorio. El Gobierno nacional fundamentó la decisión en el denominado criterio de la fuente, respaldado en antecedentes de la Corte Suprema y en dictámenes de la Procuración del Tesoro.

La Pampa cuestionó esa decisión porque entiende que su derecho al 50% de las regalías no deriva únicamente del Decreto 1560/73. El gobierno provincial sostiene que existe además un Acuerdo Interjurisdiccional firmado en 1992 entre la Nación, Mendoza y La Pampa, aprobado por las dos legislaturas y homologado por la Corte Suprema. El propio Decreto 982 reconoce la existencia de ese acuerdo y señala que su cláusula quinta estableció la obligación de pagar a La Pampa las regalías previstas por la legislación vigente.

Ese es uno de los principales argumentos que Ziliotto pretende llevar ahora a la discusión de fondo. “Es un decreto que anula un decreto del 1973, que fue avalado en el acuerdo de 1992 entre las partes, ratificado por las dos legislaturas de las provincias, homologado por la Corte Suprema, y que está basado en un fallo de 1987 que dice que el río es interprovincial”, sostuvo.

El antecedente al que alude es la sentencia de la Corte Suprema de 1987 que declaró al Atuel como río interjurisdiccional y exhortó a la Nación, Mendoza y La Pampa a celebrar acuerdos para establecer una participación razonable y equitativa en los usos futuros de sus aguas. Ese antecedente aparece incluso entre los fundamentos utilizados por el propio Gobierno nacional para dictar el Decreto 982.

La controversia, por lo tanto, no terminó con el decreto presidencial ni con la cautelar del juez Baric. Ahora deberá continuar tanto en la Justicia Federal de Santa Rosa como en la Corte Suprema, donde ya existe una causa iniciada por Mendoza contra el Estado nacional para cuestionar el régimen de regalías.

La Pampa seguirá cobrando regalías del Rio Atuel.



Una vez más, luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos.



El Juzgado Federal de Santa Rosa dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata de los efectos de los artículos 3 y 4 del Decreto… pic.twitter.com/mzLCPF1oX0 — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 16, 2026

La Corte Suprema incorporó a La Pampa a la pelea

La discusión llegó a un nuevo nivel el 27 de agosto, cuando la Corte Suprema ordenó citar a La Pampa como parte de intervención obligada en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo - daños y perjuicios”, expediente CSJ 140/2022. La decisión no resolvió el fondo del conflicto ni determinó la validez o invalidez del Decreto 1560/73, pero permitió que La Pampa participe formalmente en un juicio cuyos resultados pueden afectar directamente los recursos que percibe desde hace décadas.

Ziliotto remarcó que esa causa ya estaba en marcha cuando el Gobierno nacional decidió modificar unilateralmente el régimen de regalías. “Cuando vos ves la respuesta, Mendoza no aborda el tema, no reconoce la existencia de ese acuerdo del 92”, afirmó.

La Pampa sostiene que el convenio de 1992 no puede ser analizado de manera aislada y que las obligaciones asumidas por las tres jurisdicciones forman parte de un esquema integral. El propio decreto presidencial reconoce que aquel acuerdo fue aprobado por las legislaturas provinciales y homologado por la Corte Suprema.

Mendoza, en cambio, asegura desde hace años que debe aplicarse el criterio de la fuente: si el aprovechamiento hidroeléctrico está ubicado dentro de su territorio, las regalías deberían corresponderle íntegramente. La provincia viene reclamando formalmente el 100% de esos recursos desde hace años y ya había llevado la controversia a la Corte Suprema.

El propio Alfredo Cornejo celebró inicialmente el decreto presidencial con una definición contundente: “Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles”. Desde el gobierno mendocino argumentan que el complejo está íntegramente en San Rafael y que el criterio aplicado debe ser el mismo que rige para otros aprovechamientos hidroeléctricos del país.

El fallo de Baric vuelve a poner provisoriamente en vigencia el esquema anterior y, por lo tanto, La Pampa seguirá percibiendo el 50% mientras se resuelve la cuestión cautelar y avanza el expediente de fondo. La medida no implica una definición definitiva sobre quién tiene derecho al 100% de las regalías.

Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.



El Decreto 689/2026 pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 11, 2026

Sergio Ziliotto: “No es un Boca-River”

En la entrevista, Ziliotto buscó además despegar el conflicto institucional de una disputa personal con Cornejo. El gobernador pampeano remarcó que mantiene una relación personal con su par mendocino, pero que ambos tienen responsabilidades diferentes. “¿Cómo voy a estar peleado? Yo tengo una relación personal con Alfredo, pero tenemos una posición institucional. Él defiende a su provincia, yo defiendo la mía”, sostuvo.

Para Ziliotto, el conflicto no debería convertirse en otra expresión de la grieta política. “No es un Boca-River”, resumió, y sostuvo que Mendoza tiene derecho a defender su posición del mismo modo que La Pampa debe defender los intereses que considera propios.

La disputa, sin embargo, tiene una historia mucho más larga que la actual pelea por las regalías. El corte del Atuel en territorio mendocino es, para La Pampa, uno de los principales antecedentes de la pérdida de recursos hídricos de la provincia.

Sergio Ziliotto y Alfredo Cornejo, gobernadores de La Pampa y Mendoza.

Ziliotto recordó durante la entrevista el impacto que tuvo la interrupción del escurrimiento sobre las localidades pampeanas ubicadas aguas abajo. Según los registros históricos que mencionó, en 1947 Santa Isabel y General Alvear tenían poblaciones similares, de alrededor de 3.000 habitantes. Mientras la localidad mendocina creció fuertemente, Santa Isabel mantuvo durante décadas una población cercana a aquel número. “Importancia del agua lo conoce cualquiera. No hay que saber mucho para saber la importancia del agua”, afirmó.

El gobernador también hizo referencia a los antecedentes judiciales que derivaron en la fijación de un caudal mínimo para el Atuel. La Corte Suprema había ordenado en 2017 que las jurisdicciones avanzaran en la determinación de un caudal apto para recomponer el ecosistema pampeano y, ante la falta de acuerdo, en 2020 se estableció un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo.

Ziliotto insiste en que ese volumen no debería analizarse solamente desde el punto de vista productivo. “Ese caudal es para restituir el ambiente”, explicó, al recordar que el razonamiento de la Corte incorporó la dimensión ambiental después de la reforma constitucional de 1994.

Según contaron asesores del mandatario, Mendoza tampoco cumple el mínimo de 3,2 m3 por segundo. "Abren la compuerta solo cuando está por rebalsar, sino, no pasa una sola gota", afirman. Del lado mendocino explican que la mayor parte de los 260 millones de metros cúbicos de agua que puede almacenar Los Nihuiles es para el riego y la producción agropecuaria: sin ese agua se perderán miles de puestos trabajo y decenas de familias enteras quedarán sin desarrollo, sin futuro.

Del Atuel al río Colorado: el agua como cuestión estratégica

El gobernador amplió la discusión hacia otra cuenca que considera estratégica para el futuro provincial: el río Colorado. En la entrevista recordó la oposición de La Pampa al proyecto de Portezuelo del Viento, una obra que Mendoza pretendía construir sobre el río Colorado. Para el gobierno pampeano, una modificación significativa del régimen de ese río podía afectar no solamente las actividades productivas sino también el abastecimiento de agua potable.

Ziliotto explicó que La Pampa proyecta que durante las próximas décadas una proporción creciente de su población pueda abastecerse con agua proveniente del Colorado. “Nosotros planificamos en los próximos 30 años que el 66% de la población de La Pampa tome agua del río Colorado”, señaló.

Por eso, para el mandatario, la defensa de las cuencas interprovinciales no responde solamente a una cuestión histórica. También forma parte de la planificación de infraestructura y del desarrollo futuro de la provincia.

Sticker pegado en vidrios del Centro Cívico de la ciudad de Santa Rosa, donde funciona la sede de la gobernación de La Pampa.

La relación con Javier Milei: “Conmigo cuenten con todo, pero no me quieran canjear algo por un voto”

La pelea por Los Nihuiles también expone la particular relación política de Ziliotto con el Gobierno nacional. El gobernador rechazó definirse simplemente como un opositor al Ejecutivo de Javier Milei y buscó explicar su posición desde una lógica de defensa de los intereses provinciales. “Conmigo cuenten con todo, pero no pretendan que yo voy a entrar en una paritaria. No me quieran canjear algo que le corresponda a la provincia por un voto”, afirmó.

Según explicó, su posición frente a la Nación no debería interpretarse como una negociación política por recursos. “Yo no tengo esa representación”, sostuvo, al remarcar que su responsabilidad es defender los intereses de La Pampa.

El mandatario puso como ejemplo su posición frente a determinadas medidas nacionales que podrían afectar beneficios específicos de la Patagonia. Y planteó que la discusión sobre el federalismo debería ir más allá del intercambio de apoyos parlamentarios. “¿Por qué no buscamos de qué manera nos beneficiamos todos?”, preguntó. Para Ziliotto, la discusión sobre un nuevo esquema tributario o una eventual modificación de la distribución de recursos debería contemplar también qué responsabilidades asume cada jurisdicción y qué beneficios recibe.

Los Nihuiles, entre las regalías y una nueva concesión

El conflicto por las regalías aparece además en un momento particularmente sensible para Los Nihuiles: el complejo se encuentra atravesando un nuevo proceso de concesión.

Mendoza y el Gobierno nacional convocaron en julio una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un nuevo operador del sistema por 30 años. El proceso contempla la transferencia de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA) y la concesión nacional para la generación eléctrica.

La discusión sobre quién cobra las regalías se vuelve entonces relevante también para las condiciones económicas futuras de la concesión. El Decreto 982 había buscado precisamente establecer un criterio definitivo antes del avance del proceso licitatorio. El propio Gobierno nacional argumentó que necesitaba evitar un vacío regulatorio y dar certeza jurídica a la licitación.

En paralelo, una investigación de Ámbito puso bajo la lupa la participación de empresas vinculadas a la familia Neuss. CEMPPSA, controlada por Edison Energy, fue contratada para tareas de mantenimiento en Los Nihuiles, mientras el complejo se prepara para una nueva concesión. La firma es además señalada como una de las interesadas en participar del proceso. La situación generó cuestionamientos en Mendoza y pedidos de seguimiento legislativo sobre la licitación.

La contratación no implica por sí misma que CEMPPSA o el Grupo Neuss hayan resultado adjudicatarios de la futura concesión. De hecho, el proceso licitatorio continúa y los cuestionamientos refieren a la posibilidad de que una empresa interesada haya accedido a información vinculada con el complejo a partir de su participación previa en tareas de mantenimiento.

Para La Pampa, sin embargo, el problema central sigue siendo otro: qué régimen de regalías tendrá el complejo mientras la Corte Suprema debe resolver una controversia que ya lleva décadas.

Una disputa que excede a Sergio Ziliotto y Alfredo Cornejo

Ziliotto insiste en que el conflicto no puede reducirse a una pelea entre gobernadores. “Él defiende a su provincia, yo defiendo la mía”, repitió durante la entrevista.

Desde Mendoza, la posición oficial sostiene que el 100% de las regalías corresponde a la provincia porque el aprovechamiento hidroeléctrico está íntegramente ubicado en territorio mendocino y porque ese criterio coincide, según su interpretación, con la legislación y la jurisprudencia aplicables.

Desde La Pampa, en cambio, la defensa se apoya en la historia del Atuel como río interjurisdiccional, en el Decreto 1560/73, en el acuerdo de 1992 y en la continuidad de un derecho que la provincia percibe desde hace más de medio siglo. El fallo cautelar de Baric le permitió recuperar temporalmente ese esquema mientras continúa la discusión judicial.

El gobernador Sergio Ziliotto recibió a un grupo de periodistas de Buenos Aires durante más de 1.30 en su despacho.

El próximo capítulo será, por lo tanto, judicial. La Nación deberá responder ante el juez federal de Santa Rosa, La Pampa deberá avanzar con la demanda de fondo y, en paralelo, la provincia ya fue incorporada formalmente por la Corte Suprema a la causa iniciada por Mendoza.

Mientras tanto, Ziliotto prepara su defensa con una idea que atraviesa buena parte de su discurso sobre el Atuel: para La Pampa, el agua no es solamente un recurso económico, sino una cuestión territorial, ambiental y de supervivencia provincial. Y en esa pelea, dejó una definición que excede el conflicto puntual por Los Nihuiles: “No me quieran canjear algo que le corresponda a la provincia por un voto”.